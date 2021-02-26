Динамо та Шахтар виграли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вийшли до наступної стадії. Це дозволило Україні набрати чергові очки у рейтингу асоціацій УЄФА і впритул наблизитися до конкурентів.

Динамо виграло гостьовий єврокубковий матч вперше у поточному сезоні (без урахування перемоги над Гентом ще у кваліфікації ЛЧ). Гра проти Брюгге складалася не за сценарієм киян, але "біло-сині" зуміли реалізувати один із нечисленних гольових нагод біля воріт Сімона Міньйоле. Забитий м'яч Віталія Буяльського приніс Динамо мінімальну звитягу і вихід у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Потішив і Шахтар, який на НСК Олімпійський вдруге обіграв Маккабі Тель-Авів. Гол Жуніора Мораєса дозволив "гірникам" святкувати тріумф з тим же рахунком 1:0. Вперше у поточній єврокубковій кампанії Динамо і Шахтар здобули синхронні перемоги.

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Вдалі результати наших грандів дозволили Україні набрати чергові очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Українська асоціація поповнила свій доробок на 4 очки (0,8 бала), скоротивши відставання від Шотландії практично до мінімуму. Тепер британці випереджають Україну лише на 1 очко (0,125 бала, тобто одна нічия) та представлені в Лізі Європи лише однією командою – Рейнджерс. Щоправда, не слід розслаблятися, адже влітку в України відпаде більший коефіцієнт за підсумками сезону 2016/17 (5,500 проти 4,375 у шотландців).

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Загалом поточний єврокубковий тиждень приніс виключно позитивні новини для України. Усіх своїх представників втратила Бельгія (поточне 9 місце в рейтингу асоціацій), яка наразі випереджає нас на 3,400 бала та втратить влітку вражаючий доробок у вигляді 12,500 залікових пунктів (у нас, нагадаємо, "згорить" тільки 5,500). Відповідно, перемога Динамо над Брюгге стала вкрай важливою і з точки зору очної боротьби в таблиці коефіцієнтів.

Жодної команди не залишилося і в Туреччини, якої тепер можна не боятися, адже турки втратили шанси обійти Україну за підсумками цього сезону. Нарешті, всіх своїх представників втратила і Австрія, адже Вольфсберг і Зальцбург припинили боротьбу за трофей. З урахуванням майбутніх втрат Україна відстає від австрійців менше, ніж на бал.

Словом, якщо кілька місяців тому ситуація виглядала плачевною, то зараз картина куди краща. Україна отримала відмінний шанс вирватися на таке бажане 10 місце рейтингу асоціацій УЄФА, яке гарантує участь чемпіона УПЛ у груповому турнірі ЛЧ. Все в руках Динамо і Шахтаря – наразі потрібно вболівати за вдалий жереб 1/8 для наших грандів, а також "топити" проти Рейнджерс, який залишився останнім представником Шотландії – чи не головного конкурента за топ-10. За вихід у чвертьфінал Ліги Європи команда отримує бонус у вигляді одного очка – ще один відмінний стимул підтримати обидві наші команди. Бельгію ми тепер точно обійдемо – залишилися Австрія та Шотландія.

Нагадаємо, таблиця коефіцієнтів УЄФА формує представництво на єврокубковий сезон 2022/23. 12-те місце, яке наразі посідає Україна, передбачає участь у єврокубках п'ятьох клубів. Двох – у Лізі чемпіонів (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-офф раунді), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у новоствореній Лізі конференцій (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у третьому кваліфікаційному раунді).

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