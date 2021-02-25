Донецький Шахтар мінімально обіграв Маккабі Тель-Авів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (1:0) та продовжує боротьбу за трофей. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Маккабі Тель-Авів на "Футбол 24", розпочався о 19:55. "Гірники" виходили на поле НСК Олімпійський у статусі явного фаворита протистояння завдяки комфортній виїзній перемозі (0:2). Однак Луїш Каштру вирішив не ризикувати, виставивши найсильніших. Єдина зміна, якщо порівнювати з ізраїльською зустріччю команд, – Майкон замість травмованого Степаненка.

Команди розпочали досить жваво. Шахтар вимагав пенальті вже на 4-й хвилині. Глазер перервав гостру передачу Додо рукою, але іспанський рефері Хосе Марія Санчес Мартінес вирішив, що хавбек Маккабі не зміг би уникнути контакту. Неоднозначне рішення на користь гостей. У Ла Лізі схожі епізоди дуже часто завершуються саме "одинадцятиметровими". Та "гірники" не зупинялись – вже за мить той же Додо стріляв у бокову сітку з меж штрафного.

Шахтар сподобався у стартові 20 хвилин, атакуючи широко і швидко. Тайсон з близької відстані влупив прямісінько у кіпера, а Матвієнко додав вище воріт. Марлос вміло диригував ігровим ансамблем чемпіонів України. Саме натуралізований бразилець виводив на ударні позиції Додо і Тайсона. Зрештою йому зовсім трішки не пощастило під час удару у дальню "шістку" метрів з 10-ти. Маккабі до середини першого тайму провів 2-3 непогані контрвипади, яким бракувало останнього пасу. Команда Патріка ван Леувена багато працювала без м'яча.

Вітао скосив суперника в центрі поля й миттєво отримав жовту. Ізраїльтяни виконали кілька небезпечних стандартів поблизу воріт Трубіна. Лише блискуча реакція останнього завадила гостям відкрити рахунок на 35-й хвилині. Бен Хаїм класно подав на ближню стійку, а Мораєс головою підправив у площину власних воріт – наш молодий чемпіон світу (U-19) блискуче парирував на лінії.

Пожежа у воротарському донеччан лише дивом не завершилась голом на 39-й. І знову кутовий – Тібі, вигравши другий поверх, влучив у поперечку, а Перетц добив у стійку. Безсилий Трубін двічі проводив сферу поглядом. Оборона Шахтаря розклеїлась перед перервою – брак концентрації на стандартах ледь не призвів до серйозних неприємностей. 0:0 після стартових 45 хвилин, хоча гості відверто пробачали. Каштру невдоволено спішив до роздягальні – його підопічні сильно розслабились.

Жахлива картина продовжилась в дебюті другого тайму. Звичайне вкидання з ауту виявилось надскладним завданням для захисників Каштру. Пешіч виграв боротьбу на ближній стійці, помітив ривок Перетца, а той розстріляв Трубіна ефектним ударом головою. На щастя, рефері зафіксував фол в атаці – знову пронесло. Вихід Тете замість Соломона у перерві кардинально ситуації не змінив. Шахтар лишень огризнувся неточним пострілом Мораєса з лінії штрафного.

У Тайсона здають нерви після непорозуміння з Мораєсом. Перший емоційно розмахував руками у відповідь на інертність партнера, який проспав елементарну передачу на хід. Натомість черговий наступ Маккабі провокує паніку у захисних редутах "гірників". Суперники, зокрема, не скористались кумедним кіксом Майкона перед воротами Трубіна. Тете на рівному місці заробив пенальті! Бен Хаїм необачно збив молодого бразильця на лівому краю штрафного, а Мораєс розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Нелогічно повів Шахтар на 68-й хвилині, адже ізраїльтяни атакували гостріше.

Після забитого м'яча Шахтар повністю контролював гру. Каштру випустив трьох свіжих гравців – Коноплянку, Фернандо і Корнієнка. Фактично справу було зроблено. Маккабі не мав шансів, тим паче з настільки жалюгідною реалізацією. Останні 25 хвилин зустрічі перетворились на звичайну формальність. В ендшпілі чудовий момент втратили гості. Герреро, вирвавшись на побачення з Трубіним, пробив по горобцях. Шахтар у підсумку вистраждав мінімальну перемогу і пробився до 1/8 фіналу – 3:0 за сумою двох матчів, але гра донеччан залишає чимало запитань.