У швейцарському Ньйоні 26 лютого пройшло жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ 2020/21. З ким зіграє донецький Шахтар – читайте в цій новині на "Футбол 24".

За підсумками жеребкування команда Луїша Каштру поміряється силами з Ромою, яку очолює Паулу Фонсека – екс-наставник Шахтаря.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Римляни в 1/16 фіналу розібралися з Брагою – 2:0, 3:1. Перший поєдинок 1/8 фіналу "гірники" проведуть на виїзді 11 березня. Матч-відповідь запланований на 18 березня. Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи відбудеться 19 числа – на наступний день після матчів-відповідей.

Зазначимо, жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ стартувало о 14:00 за Києвом у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). На цій стадії вже не було сіяних та несіяних команд, а представники однієї країни могли зустрітися один з одним. Відповідно, Шахтар мав шанс отримати в суперники київське Динамо, яке теж вийшло в 1/8 фіналу завдяки виїзній перемозі над Брюгге.

Нагадаємо, у 1/16 Шахтар пройшов Маккабі Тель-Авів, здолавши їзраїльтян у двох матчах (2:0 та 1:0).

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