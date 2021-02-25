Динамо мало забивати Брюгге після результативної нічиєї вдома (1:1). Кияни досі ніколи не перемагали нинішнього лідера чемпіонату Бельгії, хоча і програли лишу одну гостьову дуель з 3 попередніх. Утім, цього разу для проходу вистачало і нічийного підсумку 2:2, 3:3 тощо. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. У "чорно-синіх" випав тренерський штаб і половина гравців основи, тож були сподівання, що команда Луческу здатна скористатися кризовим моментом ослаблених лідерів чемпіонату Бельгії.

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Досить активний початок від киян. Жерсон, який міняє Де Пену, кілька разів намагався вирватися на ударну позицію, а Бєсєдін майже втік у чужий штрафни з центра поля, але заробив тільки кутовий. Намагається Динамо контролювати ситуацію на полі через короткий пас, менше хаосу з дальніми передачами, який був у першому матчі. Непогано кілька разів підтримував атаки Шепелєв, для якого не зовсім виразна гра Шапаренка у попередній зустрічі стала сьогодні великим шансом. Утім, перший цікавий удар за господарями. Це Дост на 9 хвилині виграв верхову боротьбу в Сироти, але єврокубковий дебютант встиг відразу ж заблокувати Баса у повітрі.

У лівій зоні часто відкриваються гості. Саме по цьому флангу ледь не втік Бєсєдін, там же у високій позиції Миколенко. Відразу 2 захисники стримують фланг Циганкова. Рікка за схемою мав би грати нижче, Соболь вище, але обоє багато часу приділяють підстраховці в захисті. Брюгге робить очевидну ставку на суху нічию та контратаки. Не соромляться грубощів бельгійці. Ван ден Кейбус заробив дебютну жовту за удар по ногах Забарного. Дост розстрілював ворота, але знайшов Бущана на лінії воріт.

З флангу Миколенка регулярно прилітають гострі подачі. Цього разу замикав Соболь. Веселіше виглядає в атаці Брюгге. У Динамо тільки перспективні підходи і повна відсутність ударів, якщо не враховувати наївну дальню спробу Жерсона з миттєвим блоком. "Чому, чому? Терпіння, терпіння!" Гучні емоційні претензії Луческу абсолютно справедливі. Не вистачає витримки Сидорчуку і компанії, знову почалися незрозумілі закидання вперед на удачу, а там один Бєсєдін проти кількох захисників – перспективи мінімальні. Соболь встиг навісити на межу воротарського, а потім зразу ж підібрати й обіграти двох динамівців. Добре, що третій підстрахував.

Позитив першого тайму – Сирота, який виграв кілька повітряних дуелей у тарана господарів. Негатив – знову розчинився на полі Циганков, програють кияни більшість підбирань біля штрафного Міньйоле, а Бєсєдін найчастіше приміряє на себе не властиву йому роль "плеймейкера", відтак солідний брак у фінальній третині поля не дивує. Як наслідок, відсутність моментів та ідей попереду. Віктор більше помітний, коли бігає за Соболем на своїй половині. Едуард – єдиний на дві команди, хто більш-менш перебуває з м'ячем у чужому штрафному. Колишній підопічний Луческу в Шахтарі 4 рази торкався круглого в карній зоні Бущана, у Доста та Мати по 2. Жоден гравець Динамо не вийшов за 1 випадковий контакт.

Дост уже п'ятками паси під удар роздає. Вормер пристрілюється. Черговий виграний поєдинок Баса на стандарті. Чому зараз його тримав Кендзьора, загадка. Буяльський знайшов вільну зону і прострілив. Бєсєдін пробив з не дуже зручної позиції у блок. Найнебезпечніший гравець Брюгге Дост потягнув м'яз і сходить з поля на 58 хвилині. Ну, скільки ще подарунків має зробити фортуна, аби Динамо прокинулося і почало грати, а не боятися. Втрата Кендзьори на чужій половині, і шалений провал в опорній зоні. Баджі, який замінив Доста, програв дуель Бущану майже тет-а-тет, ще одна спроба бельгійців заблокована.