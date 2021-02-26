В 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо зустрінеться з іспанським Вільяреалом. Перший матч кияни проведуть вдома.

Нагадаємо, що "біло-сині" пробилися у топ-16 команд ЛЄ, героїчно здолавши бельгійський Брюгге. Натомість "Жовта субмарина" вибила міцний австрійський Зальцбург.

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Головний тренер Вільяреала Унаї Емері тричі поспіль вигравав Лігу Європи з Севільєю (2013/14, 2014/15, 2015/16) – це унікальне досягнення в історії другого за престижністю єврокубка. У поточному розіграші Ла Ліги валенсійці займають 6-ту позицію (37 очок після 24-х турів).

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 березня, матчі-відповіді – через тиждень.

Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу – суперпара рівня ЛЧ та випробування для Динамо і Шахтаря