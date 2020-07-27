Лідер Еспаньйола відреагував на інтерес Вулверхемптона

Нападник каталонського Еспаньйола У Лей, вочевидь, не переїде до англійської Прем'єр-ліги в літнє трансферне вікно.

Китайський форвард пов'язує своє майбутнє з "папугами", повідомляє CGTN Sports Scene.

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У Лей вирішив залишитися в Еспаньйолі, попри перший за 27 років виліт каталонців із Прімери. До 28-річного нападника предметний інтерес проявляв англійський Вулверхемптон. Китаєць вразив "вовків" в очному протистоянні Вулвз та Еспаньйола в Лізі Європи сезону 2019/20.

Усього в сезоні, що минув, У Лей провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і оформив 1 асист.

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