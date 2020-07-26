Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

Найбільш провальний період починаючи з 2015-го не вибиває з колії 57-річного функціонера. Бартомеу не збирається складати президентського мандату попри затяжну інституційну кризу, конфлікти всередині керівництва, скандали з гравцями та втрату чемпіонського титулу. Навпаки, він продовжує вірити, що Барселона врятує нинішню кампанію тріумфом в ЛЧ. Відставка Сетьєна, трансфери Неймара та Лаутаро, фактор Хаві, а також можливий відхід Лео Мессі – у свіжому номері Mundo Deportivo.

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Перспективи в Лізі чемпіонів

Барса завжди виходить сильнішою із кризових ситуацій. Ми апріорі вважаємося фаворитами Ліги чемпіонів. Потрібно поважати наших футболістів, адже вони володіють височенною майстерністю. Лео Мессі – найкращий гравець планети. Навіть протягом нинішнього сезону вистачало хороших матчів, аби сподіватися на перемогу в ЛЧ. Утім зараз ніхто не говорить про Лісабон. Ключовим буде протистояння з Неаполем.

Можлива відставка Сетьєна

Ми не розмовляли з Кіке на цю тему, жодного разу. Тренер і футболісти повинні були зробити висновки. Вони поспілкувалися, зрозуміли один одного. Так, Барса програла чемпіонство, але розповідати про провальний сезон – не дуже коректно. Команда лідирувала досить довго. Мадрид виявився сильнішим після карантину, утім VAR працював не зовсім адекватно в кінці чемпіонату. Найсильніша ліга світу заслуговує більш адекватного суддівства. Однакові епізоди нерідко трактувались по-різному.

Повернення Хаві у ролі тренера

У нас прекрасні стосунки і ми спілкуємось на різні теми. Утім, наш тренер – Кіке Сетьєн, з яким підписано контракт до кінця наступного сезону. Інші варіанти наразі не розглядаються. Я вірю в нинішній тренерський штаб. Сетьєн має чіткі погляди на гру команди, хоче повернути упізнаваний стиль. Це ветеран своєї справи, хороший психолог. Його самокритичність дозволяє сподіватись на успіхи в ЛЧ. Кіке розмовляв з Мессі на тренувальній базі понад годину, але я не маю жодних подробиць. Обоє попросили приватності.

Критика Мессі, новий переможний проект

Лео – гравець з великими амбіціями, який прагне перемагати. Його критика – це прояв спортивної злості. Не варто шукати підводних каменів. Мадрид виграв Ла Лігу, тож реакція Мессі була відповідною. Я не розділяю думок людей, які говорять, що Барселона не побудувала останній переможний проект для Мессі. Ми завжди намагаємось підсилювати команду. Семеду, тер Штеген, Де Йонг, Лангле... Хороші футболісти з'являються регулярно. Крім цього, не варто забувати про молодих – Ансу або Рікі. Теперішній склад володіє пристойним потенціалом.

Провали Дембеле і Коутінью

Чи підписав би я цих гравців знову? Звісно. Ми втратили Неймара і намагались знайти йому заміну. Дембеле не пощастило з травмами. Він повертається після піврічної перерви. Подивимось, що буде далі. Усман – молодий гравець, який обов'язково розкриється в Барселоні. Лишень би травми не заважали. Коутінью – дещо інша історія. Бразилець був лідером Ліверпуля і своє національної збірної, але не зумів адаптуватися. Утім, майстерність цього футболіста не викликає жодних сумнівів. Ми прийматимемо рішення, коли він повернеться з оренди в Баварії. Обох запрошував головний тренер.

Неймар, Лаутаро та COVID-19

Я вже неодноразово розповідав про аномальний трансферний ринок, спричинений пандемією. Обміни – можливо, єдиний вихід з непростої економічної ситуації. Ми не заробили жодного євро з 14 березня. Ба Більше, збитки Барселони сягають 200 мільйонів євро. Зачинились клубні магазини та музей... Матчі без уболівальників – це величезні втрати. Ми постраждали найбільше серед усіх європейський клубів, адже заявляємо найвищі прибутки. Було б нерозумно багато інвестувати у трансфери. Неймар? Гравцям, які не потрапляють під систему обмінів, складно змінити клуб. Можу підтвердити, що з Інтером проводились перемовини щодо Лаутаро, але наразі все заморожено.

7 гарантованих новачків

Незабаром нас підсилять чимало обдарованих гравців, фактично, семеро з тими, що з'явились по ходу сезону. Минулої зими Барса зробила ставку на молодих талантів, які продемонстрували фантастичний потенціал. Педрі володіє екстраординарними навичками. Трінкау вважався абсолютним ноунеймом, а зараз – це найкращий футболіст Європи U-21. Матеус Фернандес нечасто грав через проблеми з паперами, але навіть кількох матчів виявилось достатньо, аби зрозуміти його рівень. П'яніч адаптується з першої хвилини. Я з захопленням спостерігаю за нашими молодими вихованцями – Араухо, Рікі та Фаті неодмінно знайдеться місце в першій команді.

Небезпека відходу Мессі – контракти лідерів

Мессі вже багато разів говорив, що прагне завершити кар'єру в Барселоні. Я не сумніваюсь, що ми продовжимо контракт. У нас чудові стосунки. Однак спочатку потрібно домовитись з тер Штегеном. Пролонгація його угоди – пріоритет прямо зараз. Він багато значить для нашого клубу як гравець і людина. Це – велика особистість, один з трьох найкращих кіперів планети. Йому лише 28, тому попереду ще багато років гри на високому рівні. Натомість контракт Суареса, чинний до літа 2021-го, автоматично продовжується ще на один з сезон з певною кількістю матчів. Ми не хвилюємось за наших лідерів.

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