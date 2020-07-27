Лидер Эспаньола отреагировал на интерес Вулверхэмптона

Нападающий каталонского Эспаньола У Лэй, очевидно, не переедет в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

Китайский форвард связывает свое будущее с "попугаями", сообщает CGTN Sports Scene.

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У Лэй решил остаться в Эспаньоле, несмотря на первый за 27 лет вылет каталонцев с Примеры. К 28-летнему нападающему предметный интерес проявлял английский Вулверхэмптон. Китаец поразил "волков" в очном противостоянии Вулвз и Эспаньола в Лиге Европы сезона 2019/20.

Всего в минувшем сезоне У Лэй провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 1 ассист.

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