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Еспаньйол вперше за 27 років вилетів з Прімери

06:30 - Читать на русском
Еспаньйол вперше за 27 років вилетів з Прімери
Еспаньйол вилетів з Прімери

Каталонія втратила одного представника в іспанській еліті – Еспаньйол проведе наступний сезон у Сегунді.

50’ Ансу Фаті
56’ Луїс Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фаті
53’ Поль Лосано
56’ Луїс Суарес

Еспаньйол мінімально поступився Барселоні в дербі та офіційно вилетів з Прімери – "папуги" засіли на дні турнірної таблиці та втратили теоретичні шанси врятуватися за 3 тури до фінішу.

Барселона у матчі з двома вилученнями здолала Еспаньйол

Це п'ятий в історії виліт Еспаньйола в Сегунду та перший за останні 27 років. Усі попередні рази каталонський клуб відразу повертався в еліту, ніколи не затримуючись у другому дивізіоні навіть на два сезони поспіль.

Нинішня кампанія видалася затяжною та провальною для "папуг". Вони стартували у кваліфікації Ліги Європи ще у липні минулого року (у серпні пройшли Зорю). Після виходу з карантину Еспаньйол видав 6-матчеву серію поразок, яка не залишила варіантів на порятунок.

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Барселона у матчі з двома вилученнями оформила виліт Еспаньйола з Ла Ліги
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Іспанія Барселона - Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол
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