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Факундо Феррейра та ще 3 виконавці покинуть Еспаньйол після вильоту з Прімери

17:36 - Читать на русском
Факундо Феррейра та ще 3 виконавці покинуть Еспаньйол після вильоту з Прімери
Факундо Феррейра / EFE

Каталонський Еспаньйол після втрати місця в еліті іспанського футболу розпочав кадрову чистку. Зокрема, пішов із Корнелья-Ель Прат екс-форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра.

"Папуги" попрощаються з чотирма виконавцями. Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Еспаньйол вперше за 27 років вилетів з Прімери

Керманич Еспаньйола Франсіско Руфете розповів про перші зміни в складі команди. Керівництво каталонців вирішило попрощатися з оборонцем Едінальдо Гомешем Налдо, півзахисником Андером Ітурраспе, а також два нападники – Факундо Феррейра та Хонатан Кальєрі. Відзначимо, що лише останній із цієї четвірки провів понад половину матчів у чемпіонаті – в його активі 27 поєдинків, у яких аргентинець забив лише 1 м'яч.

До слова, Еспаньйол посів останнє місце в Ла Лізі сезону 2019/20, набравши лише 25 очок.

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Теги
Іспанія Андер Андер Ітурраспе Едінальдо Гомеш Едінальдо Гомеш Налдо Факундо Факундо Феррейра Еспаньйол Еспаньйол Хонатан Хонатан Кальєрі
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