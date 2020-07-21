Факундо Феррейра та ще 3 виконавці покинуть Еспаньйол після вильоту з Прімери

"Папуги" попрощаються з чотирма виконавцями. Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Еспаньйол вперше за 27 років вилетів з Прімери

Керманич Еспаньйола Франсіско Руфете розповів про перші зміни в складі команди. Керівництво каталонців вирішило попрощатися з оборонцем Едінальдо Гомешем Налдо, півзахисником Андером Ітурраспе, а також два нападники – Факундо Феррейра та Хонатан Кальєрі. Відзначимо, що лише останній із цієї четвірки провів понад половину матчів у чемпіонаті – в його активі 27 поєдинків, у яких аргентинець забив лише 1 м'яч.

До слова, Еспаньйол посів останнє місце в Ла Лізі сезону 2019/20, набравши лише 25 очок.

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