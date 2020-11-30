До хавбека СК Дніпро-1 проявляє інтерес низка футбольних клубів, які готові придбати молодих гравців, щоб виховати у своїй структурі, повідомляє ТаТоТаке.

Тете приготував сюрприз на Реал – це допомогло Шахтарю обіграти СК Дніпро-1

За інформацією джерела, серед переліку клубів є і Лейпциг, який розташовується другим у поточному сезоні Бундесліги. Раніше повідомлялось про інтерес до Ярмолюка зі сторони Удінезе.

Зауважимо, 16-річний українець провів 2 матчі за СК Дніпро-1 у поточному сезоні УПЛ, але результативними діями не відзначався. Єгор є вихованцем дніпровської академії, а у травні 2019 підписав професійний контракт зі клубом, який розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 – невиразний футбол Каштру, хлопці Йовічевіча майже дотерпіли