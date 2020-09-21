Як стало відомо "Футбол 24", Удінезе активно цікавиться вундеркіндом зі СК Дніпро-1 – 16-річним хавбеком Єгором Ярмолюком.

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Італійці готові як орендувати юного гравця, так і викупити його контракт у дніпровського клубу. У новому сезоні Ярмолюк провів за першу команду 14 хвилин у матчі з Інгульцем.

До слова, Єгор є вихованцем дніпровської академії, а у травні 2019 підписав професійний контракт зі СК Дніпро-1. Також хавбек встановив історичний рекорд УПЛ серед польових гравців – він вийшов на поле у віці 16 років та 140 днів.

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