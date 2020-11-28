"Гірники" мінімально обіграли СК Дніпро-1 (0:1) та не пустили Динамо у відрив на чолі УПЛ. Огляд матчу СК Дніпро-1 – Шахтар читайте на "Футбол 24".

Шахтар між матчами Ліги чемпіонів поїхав у гості до СК Дніпро-1. Тайсон повернувся у заявку "гірників", але з перших хвилин не вийшов. Степаненко та Пятов також залишилися в запасі, а в центрі атаки через дискваліфікацію Мораєса з'явився Фернандо. Господарі також мали серйозні втрати – не могли зіграти основні хавбеки Піхальонок і Ігнатенко, адже вони орендовані в Шахтаря.

Шахтар відразу взяв м'яч під контроль, але побудувати осмислену атаку не міг. Дніпряни розташувалися у середньому блоці, діяли щільно та не пускали суперника у власні володіння. За перші сім хвилин гості чотири рази втрачали м'яч і підставлялися під контратаки. На щастя Луїша Каштру, СК не доводив свої випади до логічного завершення.

Картина на полі не змінювалася. Шахтар помилявся, але Дніпро-1 пробачав ці помилки. У середині тайму господарі відкотилися нижче, однак моментів все одно не було. Атакам Шахтаря бракувало динаміки та оригінальності, швидких розіграшів на третього та передач у розріз. Передбачувано, повільно – підопічні Ігоря Йовічевіча встигали накривати опонентів і перекривати вільні зони.

Ближче до перерви "гірники" від безвиході почали закидати у штрафний майданчик верхом, проте знову безрезультатно. Активізувався лівий фланг зв'язкою Соломон-Сіпріано, Тете виконав фінт Зідана, але вивести когось на хорошу позицію не вдавалося.

За весь перший тайм Шахтар так і не завдав жодного удару з меж штрафного – найгострішими залишилися дальні постріли Майкона та Тете (з двома легко впорався Юрчук, ще один розминувся з воротами). Щоправда, атака Дніпра також виглядала слабко. Довбик вайлувато працював м'ячем.

У перерві Луїш Каштру випустив Тайсона та Патріка. Відразу нічого кардинально не змінилося: загострювати "гірники" намагалися дриблінгом, а футболісти СК Дніпро-1 "в'язали" Марлоса, Тайсона і Тете. Юрчук потягнув ще один хороший удар Майкона зі штрафного, а моментів з гри не було.

Однак з 60-ї хвилини у гостей з'явилася комбінаційна гра, з'явилися передачі в дотик у небезпечних зонах. Шахтар почав проникати у чужий штрафний завдяки тонким пасам Тайсона. Спершу він розрізав оборону передачею на Марлоса. Того у штрафному завалив Логінов, але ні головний арбітр, ні VAR порушення не вгледіли. Через пару хвилин Тайсон допоміг гостро розіграти справа, але Фернандо не зумів завершити атаку точним ударом.

Дніпро-1 нарешті відповів хорошим контрвипадом – Довбик і Ярмолюк вивели на удар Булецу, а той з вигідної позиції не переграв Трубіна. Варто окремо відзначити 16-річного Ярмолюка, який провів дуже сильний матч. Нав'язував боротьбу, пресингував, перехоплював м'ячі та розвивав атаки. Чудовий перфоманс юного Єгора. Уособлення сьогоднішнього Дніпра-1.

Фернандо не реалізував жодного зі своїх шансів. Найкращу нагоду йому організував Матвієнко (рейд через центр), але бразильський форвард разом з голкіпером перекинув і ворота. Виправдати Фернандо можна лише тим, що замикати передачі йому здебільшого доводилося головою.

Дніпряни зберігали агресію та концентрацію до останніх хвилин, а завдяки частим перехопленням отримували відпочинок і затягували гру. Однак нічию СК Дніпро-1 не втримав. Вирішальний епізод трапився на 88-й хвилині, коли Додо прострілив з правого флангу, досвідчений Кравченко у власному штрафному махнув ногою повз м'яч, а Тете розстріляв ворота та вирвав перемогу для Шахтаря. У підсумку – 0:1.

Чемпіон України ледь обіграв команду з нижньої частини турнірної таблиці, завдавши не більше п'яти ударів з меж штрафного. І це при тому, що Дніпро-1 мав не менші кадрові проблеми (дискваліфіковані Хобленко та Назаренко, орендовані Піхальонок і Ігнатенко), ніж сам Шахтар. Претензій до Луїша Каштру все більше, але ця перемога рятує його від шквалу критики. Шахтар набрав 23 очки та не відпустив Динамо у більший відрив (кияни мають на 3 пункти більше).

Динамо обіграло Ворсклу зі скандальним вилученням Забарного – VAR не повернув інтригу