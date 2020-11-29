"Знали, що СК Дніпро-1 – міцна команда, що вона пресингуватиме та ускладнюватиме нам завдання. Так і сталося, проте, дякувати Богові, ми досягли позитивного результату.

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Під час перерви нам говорили, щоб ми демонстрували свою міць, силу волі, для того щоб забити й перемогти. Потрібно було йти вперед. Ми почали більше пресингувати, лишалися з м’ячем значно більше часу, цілковито домінували і таким чином досягли позитивного результату.

Емоції від голу? Звісно, чудові. Передусім хочу подякувати Богові! Я чимало працюю. Ми із Сіпріано змовились, що він прострілюватиме таким чином, і я замкнув, забив гол. Чудово вийшло. Радію перемозі команди.

Чи буде комбінація з Сіпріано на матч з Реалом? Звісно. За найменшої нагоди ми завжди намагаємося щось придумати. Важливо лишитись у складі й провести гарну гру, як і в Мадриді. Сподіваюсь, зможемо досягти позитивного результату в матчі з Реалом.

Перемога над СК Дніпро-1, безсумнівно, впливає лише позитивно. Найголовніше – перемагати завжди. Після нічиєї нам це вдалося. Дуже щасливі та працюватимемо далі, адже нам потрібне перше місце в чемпіонаті", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, "гірники" після 11-ти турів йдуть другими у турнірній таблиці, на три пункти поступаючись Динамо. Вже у вівторок, 1 грудня, Шахтар зіграє з Реалом в Лізі чемпіонів. Початок матчу о 19:55.

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