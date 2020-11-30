К хавбеку СК Днепр-1 проявляет интерес ряд футбольных клубов, которые готовы приобрести молодых игроков, чтобы воспитать в своей структуре, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, среди перечня клубов есть и Лейпциг, который располагается вторым в текущем сезоне Бундеслиги. Ранее сообщалось об интересе к Ярмолюку со стороны Удинезе.

Заметим, 16-летний украинец провел 2 матча за СК Днепр-1 в текущем сезоне УПЛ, но результативными действиями не отличался. Егор является воспитанником днепровской академии, а в мае 2019 подписал профессиональный контракт с клубом, который рассчитан до лета 2024 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 100 тисяч евро.

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