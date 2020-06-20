Лестер не втримав перемогу над Уотфордом: 30-й тур АПЛ, субота

Уотфорд розписав результативну нічию із Лестером у рамках 30-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 30-й тур

Уотфорд – Лестер Сіті – 1:1

Голи: Доусон, 90+3 – Чілвел, 90

Брайтон – Арсенал – початок о 17:00

Борнмут – Крістал Пелас – початок о 21:45

Ігровий день розпочав поєдинок Уотфорд – Лестер Сіті. Гості мали чудову нагоду відкрити рахунок вже на 16-й хвилині. Варді виконав чудовий індивідуальний прохід і пробив, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від правої стійки. Господарі огризнулись ударом Дукуре на 35-й, але голкіпер врятував команду, виконавши непоганий сейв. Більше перша половина зустрічі цікавих моментів глядачам не подарувала.

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Другий тайм розпочався з надвичайного сейву Шмейхеля. Сарр отримав точну передачу у межах штрафного майданчика і пробив головою у лівий кут воріт, але голкіпер у стрибку відбив м'яч. Забити гостям вдалось аж на 90-й хвилині. Чілвел отримав ювелірну довгу передачу і потужно вистрілив у праву дев'ятку – м'яч відбився від стійки і влучив у ворота. "Шершні" прагнули відігратись і одразу на 93-й їм це вдалось. Навіс у штрафний з кутового неймовірним ударом через себе замкнув Доусон, вирвавши нічию для своєї команди.

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