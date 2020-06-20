Ярмоленко повернувся на поле після травми – Вест Хем безвольно програв Вулверхемптону і може опуститися в зону вильоту

Вест Хем приймав Вулверхемптон у 30-му турі Прем'єр-ліги (0:2). Андрій Ярмоленко вийшов на заміну наприкінці гри. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Вулверхемптон стартував о 19:30 за київським часом. Гру транслював телеканал Setanta Sports.

Команди вирішують різні турнірні завдання – "вовки" претендують на єврокубки, а от команда Андрія Ярмоленка бореться за збереження прописки в АПЛ. "Молоти" лише завдяки кращій різниці м'ячів не перебувають у зоні вильоту, тому вкрай потребують очок, а Вулверхемптон після нічиєї конкурентів (МЮ та Тоттенхема) отримав шанс покращити свої позиції у боротьбі за Лігу Європи та впритул наблизитися до зони ЛЧ. На момент зупинки чемпіонату Вест Хем виграв лише 1 матч із останніх 5-ти, а от підопічні Нуну Ешпіріту Санту у останніх 5-ти турах не зазнали жодної поразки.

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Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок у запасі. Це перша поява українця у заявці на матч АПЛ у 2020 році – як відомо, українець пропустив тривалий термін через травму стегна. На позиції правого вінгера Девід Мойєс з перших хвилин випустив Джаррода Боуена. На вістрі атаки діяв Майкл Антоніо, а інші дві позиції атакувальних хавів закрили Пабло Форналс та Феліпе Андерсон.

Початок зустрічі не потішив великою кількістю моментів. Лише на 8-й хвилині Моутінью пробив здалеку – рикошет та кутовий. Вест Хем відповів гостріше. Нобл закинув на Форналса, той з хорошої позиції завдав удару з ходу – значно вище. Схопився за голову іспанець, адже до воріт було метрів 10. Додали в активності "молоти". Соучек розрядив гармату з-за меж штрафного – лише кутовий, захисник заблокував.

Жота отримав м'яч у штрафному та пробив з гострого кута. Відверто слабко, Фабіанскі без проблем забрав м'яч. Знову португалець загострив ситуацію – відкинув на Хіменеса, але потужний постріл мексиканця був заблокований. Гра дещо розкрилася – після чергового удару Жоти Фабіанскі був на місці, а небезпечний простріл Крессвела завершився кутовим біля воріт гостей. Зрештою, свисток арбітра про перерву зафіксував нульову нічию. Особливих моментів не було, хіба що варто виділити шанс Форналса, але, ймовірно, у тому епізоді був офсайд. Гості більше володіли м'ячем та більше били по воротах, але без суттєвої загрози. Доволі закономірні нулі.

Другий тайм команди розпочали у тих же складах. Ярмоленко у Вест Хема та Адама Траоре у гостей продовжували спостерігати за грою з лави запасних. Такою ж була і гра – абсолютно без моментів. Жодної загрози воротам обох команд. Після потужного удару Моутінью політ м'яча заблокував... головний арбітр. Одразу після цього пішли заміни – Ешпіріту Санту випустив двох свіжих футболістів, а от Девід Мойєс не поспішав з ротацією.

Втім, за кілька хвилин кадрові зміни відбулися і у Вест Хема. Замість Феліпе Андерсона на полі з'явився Мануель Лансіні. Після цього Боуен увірвався у штрафни майданчик та впав після контакту із суперником – немає пенальті. Справедливо.

На 73-й хвилині Вулвз вийшли вперед. Спрацювала заміна Нуну Ешпіріту Санту. Траоре втік правим флангом від двох опонентів та розкішно подав у штрафний точно на голову Хіменесу, а той метрів з 5-ти відкрив рахунок. Становище Вест Хема стало ще гіршим. "Молоти" пішли вперед і створили момент. Райс головою пробивав після подачі кутового – Патрісіу без особливих проблем відбив. Андрій Ярмоленко продовжував перебувати на лаві...

Вест Хем міг ще й отримати пенальті. М'яч влучив у руку Антоніо, який перебував у власному штрафному. Не відреагував як арбітр, так і VAR. Нарешті на поле вийшов Ярмоленко – йшла 81 хвилина поєдинку. Довгоочікуване повернення вінгера збірної України після травми. Антоніо загострив ситуацію після сольного проходу – м'яч просвистів поруч з дев'яткою.

На 84-й хвилині Вест Хем капітулював. Траоре протягнув м'яч та віддав на Догерті, той навісив на Педру Нету, який розкішним ударом з льоту не залишив Фабіанскі жодних шансів. Це була крапка. Андрій Ярмоленко та Ко так і не зуміли організувати бодай гол престижу. 0:2 – закономірна перемога гостей. Вулверхемптон набрав 46 очок та зрівнявся з Манчестер Юнайтед. Вест Хем з 27 балами вже за підсумками цього туру може опуститися в зону вильоту.

Закономірна поразка Вест Хема, який продовжує валитися

Девід Мойєс покладав великі сподівання на цей поєдинок. Втім, його підопічні не змогли скласти достойної конкуренції Вулверхемптону. Гості виграли, по суті, на класі, а вихід на поле Адама Траоре став вирішальним. Потужний вінгер став співавтором двох голів своєї команди – саме такого гравця бракувало "вовкам" у першому таймі, а от у складі Вест Хема свого героя не знайшлося. "Молоти" виглядали вкрай пасивно – явно не так безхарактерно має грати команда, якій загрожує виліт з еліти.

Підопічні Ешпіріту Санту продемонстрували відмінну реалізацію. Два забиті м'ячі при 0,99 xG – відмінний показник. Вест Хем награв лише на 0,43 очікуваних голів – команда Мойєса виглядала відверто посередньо. Нічия була межею мрій для цієї команди, але навіть одного очка здобути не вдалося. Наразі лондонці перебувають за межами зони вильоту лише завдяки додатковим показникам, але з такою грою позиція серед трьох найгірших – питання часу.