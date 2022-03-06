Головний тренер Евертона Френк Лемпард висловився щодо обмежень, які наклали на Алішера Усманова через тісний зв'язок з президентом окупантів Володимиром Путіним.

"Я не мав розмову на цю тему. Санкції жодним чином не повпливали на мене.

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У мене немає занепокоєння. Поки маю недостатньо інформації, щоб коментувати. Моя увага має бути зосереджена на грі та роботі, яку я тут виконую", – наводить слова Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, USM Holdings, яка належить Усманову, спонсорує тренувальну базу "ірисок", а сам бізнесмен має ексклюзивні права на назву домашнього стадіону. Рада ЄС під час накладення санкцій назвала Алішера прокремлівським олігархом.

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