Манчестер Юнайтед програв Крістал Пелас (0:4) у матчі 36-го туру АПЛ 2023/24. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Манкуніанці зганьбилися в матчі з Крістал Пелас. Поразка стала 13-ю у цьому сезоні АПЛ, що є антирекордом клубу з сезону 1989/90. Тоді Манчестер Юнайтед програв 16 разів.

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Ба більше, пропустивши чотири голи від Крістал Пелас, манкуніанці оновили антирекорд пропущених м'ячів. Вперше с сезону 1976/77 вони дозволили суперникам забити у свої ворота 81 гол за сезон.

Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмому місці з 54 балами. Крістал Пелас розташувався на 14 сходинці з 43 очками.