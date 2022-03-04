Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги виступить на підтримку українців у непростий час борьби з російським загарбником.

Тоттенхем вдома прийматиме Евертон. Перед матчем "шпори" запланували акцію миру через воєнне вторгнення Росії в Україну, інформує прес-служба клубу.

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Хор Haringey Vox (діти віком 11-18 років) заспіває One Day, яку записав американський виконавець реггі Матісьяху. У пісні висловлюється надія, що світ перестане воювати, а люди повернуться до добра і свободи. Раніше хор вже виступав на Тоттенхем Стедіум у день пам'яті жертв Голокосту.

Щоб підтримати акцію, вболівальників наполегливо просять прийти на арену за 15 хвилин до початку зустрічі. Пісня буде супроводжуватись оплесками на знак солідарності з народом України. Гравці "шпор" розминатимуться у футболках із закликами миру і написом "Футбол разом".

До слова, поєдинок 28-го туру АПЛ за участю команди Віталія Миколенка запланований на понеділок, 7 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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