Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард высказался по поводу ограничений, которые наложили на Алишера Усманова из-за тесной связи с президентом оккупантов Владимиром Путиным.

"Я не имел разговора на эту тему. Санкции никоим образом не повлияли на меня.

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У меня нет беспокойства. Пока у меня недостаточно информации, чтобы комментировать. Мое внимание должно быть сосредоточено на игре и работе, которую я здесь выполняю", – приводит слова Лэмпарда Sky Sports .

Напомним, что принадлежащая Усманову USM Holdings спонсирует тренировочную базу "ирисок", а сам бизнесмен имеет эксклюзивные права на название домашнего стадиона. Совет ЕС при наложении санкций назвал Алишера прокремлевским олигархом.