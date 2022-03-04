"Миколенка довелося міняти через забій ноги, але я впевнений, що він буде доступний на гру з Тоттенхемом (7 березня). Упродовж свого часу на полі він був дуже цілеспрямованим і виконав кілька хороших кросів.

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Гадаю, наш клуб абсолютно правильно реагує на події в Україні. Ми влаштували командні акції на двох домашніх матчах, відзначили Віталія капітанською пов'язкою. Це наш посил для нього і для всього світу", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, Миколенко був змушений просити заміну на 60-й хвилині матчу, в якому він вперше вивів Евертон у статусі капітана.

Евертон став чвертьфіналістом Кубка Англії, здолавши Борхем – Миколенко провів годину в статусі капітана й травмувався