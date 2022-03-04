Жеребкування Кубка Англії: Миколенко їде в Лондон, Зінченко зможе помститись за Ярмоленка
Відбулось жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка Англії, де зіграють і представники збірної України. Результати жеребу – на Футбол 24.
Вест Хем Андрія Ярмоленка припинив боротьбу за трофей, несподівано поступившись Саутгемптону. Тепер за земляка матиме шанси помститися Олександр Зінченко – наступним суперником "святих" став Манчестер Сіті.
Миколенко з капітанською пов'язкою вивів Евертон на матч Кубка Англії – підтримка українців не вщухає
Евертон ще до матчу з Борхем Вуд знав, з ким зустрінеться у чвертьфіналі. Віталій Миколенко і Ко на виїзді зіграють проти Крістал Пелас. Поєдинки цієї стадії турніру заплановані на 19 та 20 березня.
Кубок Англії, чвертьфінали:
Кристал Пелас – Евертон
Ноттінгем Форест/Хаддерсфілд – Ліверпуль
Мідлсбро – Челсі
Саутгемптон – Манчестер Сіті
Евертон став чвертьфіналістом Кубка Англії, здолавши Борхем – Миколенко провів годину у статусі капітана й отримав травму