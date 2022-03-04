Відбулось жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка Англії, де зіграють і представники збірної України. Результати жеребу – на Футбол 24.

Вест Хем Андрія Ярмоленка припинив боротьбу за трофей, несподівано поступившись Саутгемптону. Тепер за земляка матиме шанси помститися Олександр Зінченко – наступним суперником "святих" став Манчестер Сіті.

Миколенко з капітанською пов'язкою вивів Евертон на матч Кубка Англії – підтримка українців не вщухає

Евертон ще до матчу з Борхем Вуд знав, з ким зустрінеться у чвертьфіналі. Віталій Миколенко і Ко на виїзді зіграють проти Крістал Пелас. Поєдинки цієї стадії турніру заплановані на 19 та 20 березня.

Кубок Англії, чвертьфінали:

Кристал Пелас – Евертон

Ноттінгем Форест/Хаддерсфілд – Ліверпуль

Мідлсбро – Челсі

Саутгемптон – Манчестер Сіті

Евертон став чвертьфіналістом Кубка Англії, здолавши Борхем – Миколенко провів годину у статусі капітана й отримав травму