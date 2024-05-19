Головний тренер Реала Карло Анчелотті опинився перед серйозною дилемою – навіть за статистикою в українця практично однакові показники з бельгійцем.

Вже менше ніж за 2 тижні Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії. Експерти та вболівальники досі ламають списи щодо того, хто повинен вийти у вирішальному матчі найпрестижнішого єврокубку – наддосвідчений Куртуа чи Лунін, який достойно замінив бельгійця і став співтворцем цьогорічних досягнень мадридців.

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Головний тренер Реала Карло Анчелотті намагається не помилитися з вибором голкіпера, однак навіть цифри не допомагають йому ухвалити остаточне рішення. За повідомленням Relevo, серед усіх воротарів топ-5 європейських ліг, які зіграли принаймні 900 хвилин у всіх турнірах у 2023-2024 роках, Лунін має десятий найвищий відсоток сейвів (76,52%). Майже такий же відсоток, як у Куртуа в 2022-2023 роках (76,44%) і трохи нижчий, ніж у бельгійця в сезоні 2021-2022 (77,44%). Кількість відбитих ударів також була схожою: 10,79 за 90 хвилин у Луніна та 11,31 у Куртуа.

Окрім того, минулого сезону Куртуа пропустив 56 голів з 68 очікуваних (18%). Натомість відсоток порятунку від Луніна становить 23% – 32 забитих голи з потенційних 41.

Таким чином, головною перевагою Куртуа залишається його статус і досвід – у багатьох досі у пам'яті фінал 2022 року проти Ліверпуля, в якому бельгієць продемонстрував виняткову гру, видавши дев'ять сейвів.

Нагадаємо, дуель між Реалом і Борусією Д відбудеться 1 червня на Вемблі.

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