Гвардіола підтвердив, що залишиться головним тренером Ман Сіті в наступному сезоні, повідомляє Фабріціо Романо.

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"Так, у мене є контракт, і я хочу бути тут. Я планую бути тут наступного сезону", – наводить він слова Пепа.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За цей період часу "містяни" 5 разів ставали чемпіоном АПЛ, двічі виграли Кубок та Суперкубок Англії, 4 рази тріумфували в Кубку Ліги та по разу здобули перемогу в Лізі чемпіонів та клубному Чемпіонаті світу.

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Pep Guardiola confirms he will be Man City manager also next season: “Yes, I’ve a contract and I want to be here”.



“My plan is to be here next season, yes or yes”. pic.twitter.com/blN32NSN9z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2024