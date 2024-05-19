Гвардіола залишиться в Манчестер Сіті – наставник чітко відповів щодо планів
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зробив заяву щодо свого майбутнього на чолі "містян".
Гвардіола підтвердив, що залишиться головним тренером Ман Сіті в наступному сезоні, повідомляє Фабріціо Романо.
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"Так, у мене є контракт, і я хочу бути тут. Я планую бути тут наступного сезону", – наводить він слова Пепа.
Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За цей період часу "містяни" 5 разів ставали чемпіоном АПЛ, двічі виграли Кубок та Суперкубок Англії, 4 рази тріумфували в Кубку Ліги та по разу здобули перемогу в Лізі чемпіонів та клубному Чемпіонаті світу.
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