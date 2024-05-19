Захисник Кривбаса Данило Бескоровайний після закінчення поточного сезону стане гравцем Полісся, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольота".

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За інформацією джерела, клуби вже погодили між собою трансфер, вартість якого стане однією з найбільших серед клубів України (не враховуючи Шахтар та Динамо). Зазначається, що точні цифри угоди наразі невідомі, однак це може бути сума понад 1 млн євро.

Нагадаємо, Бескоровайний – вихованець харківського футболу. В Україні пограв лише за представників Першої ліги – Ковель-Волинь та Волинь. З 2018 року виступав за кордоном (Дунайска Стреда і Міхаловце (обидва – Словаччина)), Астана (Казахстан) та Атлантас (Литва)).

У Кривбас перейшов у січні 2023 року і одразу став важливим гравцем основи. У поточному сезоні провів за команду Вернидуба 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Його контракт з криворіжцями чинний до 31 грудня 2025 року.

До слова, Данило – чемпіон світу у складі збірної України U-20. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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