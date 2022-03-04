"Миколенко пришлось менять из-за ушиба ноги, но я уверен, что он будет доступен на игру с Тоттенхэмом (7 марта). В свое время на поле он был очень целеустремленным и выполнил несколько хороших кроссов.

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Думаю, наш клуб совершенно правильно реагирует на события в Украине. Мы устроили командные акции на двух домашних матчах, отметили Виталия капитанской повязкой. Это наш посыл для него и для всего мира", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

Напомним, Миколенко был вынужден просить замену на 60-й минуте матча, в котором он впервые вывел Эвертон в статусе капитана.

Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии, одолев Борхем – Миколенко провёл час в статусе капитана и травмировался