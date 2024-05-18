"Каноніри" пильно стежать за 22-річним Мігелем Гутьєрресом з Жирони, стверджує Fichajes .

Мудрик та Зінченко опинилися в принизливому рейтингу – перше місце дісталось провальній зірці Манчестер Юнайтед

Мікель Артета у нинішньому сезоні втратив довіру до Олександра Зінченка, постійно ротуючи гравців на лівому фланзі захисту. Тренер Арсенала хоче додати більше агресії в цій зоні, і Гутьєррес цілком відповідає цим вимогам – 2 голи та 8 асистів у 39 матчах. На латераля також претендує Баварія.

У контракті Мігеля з Жироною прописана клаусула на 40 млн євро. Щоправда, втрутитися у ситуацію може Реал. Мадридці досі зберігають 50% прав на Гутьєрреса або навіть можуть повністю викупити його назад за смішні 8 млн євро.

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