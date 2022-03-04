Евертону в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії дістався максимально комфортний опонент. Жереб звів "ірисок" з Борхем Вуд – четвертою командою п'ятого дивізіону. На такого суперника Френк Лемпард, звісно ж, випустив Миколенка, причому Віталію довірили капітанську пов'язку. Як і в інших поєдинках за участі українців, зустріч розпочали з акції на підтримку України.

Детально описувати зміст гри немає сенсу, адже сили були занадто нерівними. Борхем Вуд за 90 хвилин провів всього 1 удар по воротах, та й той виявився неточним. Евертон же, граючи доволі потужним складом, домінував – господарі тримали м'яч 80% часу й раз за разом виходили на ударні позиції. Зокрема, перший постріл провів Миколенко, який увірвався під передачу на лівий край штрафного й пробив низом. Голкіпер парирував.

Найбільш активно "іриски" працювали у напівфлангах, звідки проходили вривання та проникні передачі на край карного майданчика. Кілька разів воротар виручив Борхем, а деякі постріли пройшли поруч зі стійкою. Фулбеки, своєю чергою, грали максимально високо – Миколенко працював на одній лінії з нападниками, активно вступаючи в контрпресинг і даючи ширину.

Розширеної статистики по матчу немає, але в очі впадала деяка нервовість Віталія. Досить часто українець запізнювався із ривком або невдало обробляв м'яч у простій ситуації – втім, обличчя нашого козака виглядало спокійним, а помилки не мали критичного значення. Загалом, Миколенко подобався високою залученістю в ігрові епізоди Евертона, але виділитись у кращий чи гірший бік йому не вдалося.

Евертон, попри статистику 6:0 за ударами в першому таймі, лишень двічі влучив у площину, а Борхем аж ніяк не виглядав приреченим. Відпочивати команди відправились за нулів на табло – і це було досить заслужено. Втім, підопічні Френка Лемпарда дотиснули суперника по перерві, чому неабияк сприяв вихід Рішарлісона. На 57-й хвилині Евертон таки відкрив рахунок внаслідок прострілу Кенні з правого флангу й замиканню від Рондона – 0:1!

Ще за три хвилини поле покинув Миколенко. Віталій отримав пошкодження в одному з єдиноборств, жорстко влетівши у рекламні щити. Після цього він трішки побігав і присів на газон. Френк Лемпард оперативно замінив українця на Коулмена. На щастя, Миколенко самотужки відправився на лавку.

А Евертон у тихоходному режимі продовжив збільшувати статистику ударів та володіння. Борхем тримався гідно, але без контргри гості були приречені. На 71-й хвилині вони пропустили гол внаслідок подачі на Рішарлісона й замикання головою, але гол скасували через офсайд. На 84-й же Рондон таки забив другий гол у ворота андердога – і знову головою, але після кутового. 0:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Евертон став чвертьфіналістом Кубка Англії. Суперником "ірисок" буде Крістал Пелас, а зустріч буде проведена 19 березня у Лондоні.