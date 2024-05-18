Антоніо прийшов на подкаст High Performance та поділився ментальними проблемами. Форвард розповів, що зовсім не відчував радості, коли виграв з Вест Хемом Лігу конференцій у минулому сезоні.

"Я переживав розлучення та не міг оговтатись. Коли ми виграли трофей, вся команда шаленіла, Девід Мойєс напився, деякі хлопці не спали два дні та бухали. А я заснув в автобусі та повернувся в готель. Я був морально виснажений нефутбольними моментами. Десь до грудня я не усвідомлював, що взяв єврокубок.

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Наприкінці 2022-го в голові запала думка, що я не отримую задоволення від футболу. Просто під час матчу прийшло усвідомлення. Я не забивав кілька місяців і почувався розбитим. Потім поїхав грати за Ямайку, що мені чомусь подобалось. Але насправді я молився, щоб отримати травму. От би травмуватись, щоб трішки відпочити.

Я почав ходити до психотерапевта, бо було дуже важко. Хоча я ніколи не сприймав терапію, думав, що це для божевільних. Але терапія змінила моє життя. Спершу було трохи некомфортно. Мене питають "як ти?". Стандартна відповідь "норм". Але далі йде питання, чого я прийшов. Намагаюся пояснити, що є проблеми з футболом, що розлучився з дружиною.

Раніше футбол допомагав відволікатися на кілька годин. Однак моє життя перевернулося через розлучення, погані виступи. Я ніколи не плачу, а тут під час розмови сльози потекли рікою. Я не міг стриматись. Але після цього прийшло полегшення. Ніби почав дихати на повні груди", – сказав Антоніо.