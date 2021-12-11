"З погодою сьогодні пощастило, організаторам вдалося підготувати поле. День чи два тому ще можна було не дограти чемпіонат. Верес агресивно грав, але дякую нашим гравцям за те, що діяли не менш агресивно і швидко. Припустилися однієї-двох помилок, але їх розберемо окремо.

Верес – Рух – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Команда молода, вона бореться і хоче стати кращою. Дякую також і нашим досвідченим гравцям. У нас з обойми перед матчем випало двоє основних гравців, на заміні сьогодні сиділи переважно хлопці з юніорської команди. Вдячний тренеру U-19, який дозволив залучити його футболістів. Сьогодні на полі було кілька його вихованців. Молодь і ветерани не підвели. Ми тримали гру під контролем.

Ми хотіли саме виграти цей матч, підкреслюю. І не сиділи, як каже один фахівець, щоби було соромно. У першій частині сезону я нічим не задоволений. Буду задоволений, коли виграватимемо у будь-якого суперника. Немає значення, хто до тебе приїхав. Хтось там каже, що я не тренер, бл**ь. Я намагатимуся довести, хто тренер, а хто не тренер. Я чекатиму будь-якого суперника і буду дотискати. Грати на перемогу", – заявив Кучук у коментарі УПЛ ONLINE.

Нагадаємо, раніше тренер Руха мав гострий конфлікт з Роберто Де Дзербі, а також отримав порцію критики від Йожефа Сабо.

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