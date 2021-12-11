Верес та Рух поділили очки в рамках 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Першого гола довелося чекати аж 62 хвилини. Шестаков влетів у карний майданчик Руха і викотив ідеальну передачу на Панасенка – натхненний виконувач гімну України не схибив.

Верес розписав ювілейну нічию з Рухом у туманному Луцьку

Львів'яни відігралися завдяки пенальті. Солдат підбив ногу Притули, і арбітр вказав на позначку. Когут міг відбити удар Климчука, але після дотику голкіпера Вереса м'яч таки залетів у сітку – 1:1.