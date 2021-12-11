Верес – Рух – 1:1 – відео голів та огляд матчу
19:48 - Читать на русском
Верес та Рух поділили очки в рамках 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Юрій Климчук 82’
82’ Юрій Климчук
Першого гола довелося чекати аж 62 хвилини. Шестаков влетів у карний майданчик Руха і викотив ідеальну передачу на Панасенка – натхненний виконувач гімну України не схибив.
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Львів'яни відігралися завдяки пенальті. Солдат підбив ногу Притули, і арбітр вказав на позначку. Когут міг відбити удар Климчука, але після дотику голкіпера Вереса м'яч таки залетів у сітку – 1:1.
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