"С погодой сегодня повезло, организаторам удалось подготовить поле. День или два назад еще можно было не доиграть чемпионат. Верес агрессивно играл, но спасибо нашим игрокам за то, что действовали не менее агрессивно и быстро. Допустили одну-две ошибки, но их разберем отдельно.

Верес – Рух – 1:1 – видео голов и обзор матча

Команда молодая, она борется и хочет стать лучше. Спасибо также и нашим опытным игрокам. У нас из обоймы перед матчем выпали два основных игрока, на замене сегодня сидели преимущественно ребята из юниорской команды. Благодарен тренеру U-19, позволившему привлечь его футболистов. Сегодня на поле было несколько его воспитанников. Молодежь и ветераны не подвели. Мы держали игру под контролем.

Мы хотели именно выиграть этот матч, подчеркиваю. И не сидели, как говорит один специалист, чтобы было стыдно. В первой части сезона я ничем не доволен. Буду доволен, если будем выигрывать у любого соперника. Неважно, кто к тебе приехал. Кто-то говорит, что я не тренер, бл**ь. Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Я буду ждать любого соперника и буду дожимать. Играть на победу", – заявил Кучук в комментарии УПЛ ONLINE.

Напомним, ранее тренер Руха имел острый конфликт с Роберто Де Дзерби, а также получил порцию критики от Йожефа Сабо.

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