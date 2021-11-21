Італійський наставник "гірників" Роберто Де Дзербі не стримував емоцій під час матчу проти львів'ян, за що поплатився вилученням.

У матчі 15-го туру УПЛ Шахтар на останніх хвилинах здобув непросту перемогу над Рухом (2:0). Окрім подій на полі, поєдинок запам'ятався шаленими емоціями на тренерському містку обох команд, що призвели до сканадльної перепалки.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Зокрема, у другому таймі Роберто Де Дзербі та Леонід Кучук отримали по жовтій картці від арбітра, а наприкінці матчу коуч "гірників" побачив перед собою ще один "гірчичник" та був вилучений.

Як стверджує італійський журналіст Мікеле Крісьєлло на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, після першого попередження Де Дзербі присів на лаву запасних, однак згодом підвівся і прокричав у бік тренера Руха італійською: "Ви повинні змінити роботу".

Нагадаємо, "гірникам" вдалось зламати оборону львів'ян лише за кілька хвилин до фінального свистка – відзначились Маркос Антоніо та Тете. Вже у середу, 24 листопада, на Шахтар чекає виїзна дуель проти Інтера у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі