Луцькому стадіону Авангард випала честь прийняти останній поєдинок Вереса й Руху в 2021 році. Місто, як і арена, охопив густий туман. Втім, це не завадило Віталію Романову дати стартовий свисток о 17:00. Вочевидь, на самому стадіону видимість була достатньо хорошою для нормальної гри обох колективів.

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Стартові миттєвості були відверто нудними. Відзначити можна лишень 5 поспіль кутових у рівнян, які, щоправда, не закінчились загрозою для "жовто-чорних". Перший по-справжньому гострий момент стався на екваторі першого тайму. М'яч після подачі з кутового Когут відбив перед собою, той поскакав по головах гравців Руху, а Климчук переправив його у напрямку воріт. Голкіпер "народних" був безсилим, але врятувала поперечка.

Верес відповів голом, але радіти було зарано. Сергійчук пробив головою після подачі з флангу, Паньків здійснив ефектний сейв, а на добиванні забив Пасіч. М'яч скасували через положення поза грою. Останній момент у першому таймі мав Рух: Климчук вибігав майже віч-на-віч з Когутом, але сфера зрізалась з ноги.

Перші 15 хвилин по перерві команди надалі залишались беземоційними. Було чимало боротьби, яка супроводжувалась браком. Гострий момент можна пригадати у Федорчука, який гарматно пробивав зі штрафного – Когут парирував. Опісля забив Панасенко. Шестаков розкішно прийняв м'яч на правій бровці, здійснив ефектний крос і віддав передачу на 11 метрів. Там набігав Панасенко, який в один дотик бездоганно пробив. Це дебютний гол Сергія в Прем'єр-лізі!

Рух намагався відігратись, та Когут був нині на висоті. Зокрема, він чудово парирував постріл Руніча. Верес чекав контратак. Одна з таких завершилась ударом Пасіча, але Дідик виніс м'яча з лінії воріт. Підопічні Кучука переважали, це конвертувалось у гол. Солдат влетів у ногу супернику, а арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Климчук і реалізував його. Когут був дуже близький до сейву – м'яч пролетів йому поміж рук. Львів'яни все ж були трішки ближчими, щоб вирвати три очки у зустрічі, але до фінального свистка більше ніхто не забивав.

Для рівнян ця нічия стала 30-ю у чемпіонатах України. Верес набрав 23 очки і залишився на восьмій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, а Рух, маючи 18 пунктів, розташувався одинадцятим.

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