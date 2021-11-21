"Мені соромно за такий футбол": Сабо знищив Кучука за поєдинок проти Шахтаря
Екс-тренер Динамо та збірної України, а нині експерт каналів "Футбол" Йожеф Сабо розкритикував оборонний стиль команди Леоніда Кучука у матчі 15-го туру УПЛ з "гірниками".
"Мені соромно за такий футбол. Мені як заслуженому тренеру... Я був на двох чемпіонатах світу...
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Хочеться запитати у Кучука: що це за футбол, йому не соромно? Що за тактика така – 1-10? Нова тактика така. Не думаю, що глядачі отримали насолоду, адже це не футбол. Як це називається?" – сказав Сабо у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, Шахтарю вдалось зламати оборону Руха лише за кілька хвилин до фінального свистка – відзначились Маркос Антоніо та Тете. Після 15-ти турів "гірники" посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, поступаючись Динамо лише гіршою різницею забитих голів.
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