В субботу, 6 января, сыграли несколько поединков 1/32 финала Кубка Англии 2023/24. Счета и обзор матчей Сток Сити – Брайтон, Гиллингем – Шеффилд Юнайтед и Куинз Парк Рейнджерс – Борнмут читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/32 финала

Сток Сити – Брайтон – 2:4

Голы: ван Хекке, 16 (авт), Бейкер, 63 (пен) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Жоау Педро, 71, 80

Гиллингем – Шеффилд Юнайтед – 0:4

Голы: Осула, 14, 39, Макейти, 83, 88

Куинз Парк Рейнджерс – Борнмут – 2:3

Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Таверниер, 48, Мур, 58, Клюйверт, 69

Илья Забарный получил отдых от Андони Ираолы. Только второй раз в сезоне 2023/24 защитник сборной Украины не попал в стартовый состав Борнмута. Соперником "вишен" в 1/32 финала Кубка Англии стал Куинз Парк Рейнджерс, занимающий предпоследнее место в Чемпионшипе.

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Впрочем, счет открыл именно андердог. На 40-й минуте Армстронг легко обыграл Сенеси, вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Буквально тут же на табло загорелись 2:0 – после удара Дайкса рикошет сыграл за хозяев. На старте второй половины "вишни" сократили отставание – Таверниеру тоже помог рикошет, дезориентировавший 36-летнего Асмира Беговича. Боснийский кипер творил чудеса в воротах КПР, но впоследствии и он был бессилен после удара Мура головой. На 69-й минуте Борнмут вышел вперед – Клюйверт замкнул прострел в центр вратарской.

На 84-й минуте вышел Илья Забарный, который помог Борнмуту удержать непростую победу. 2:3 – подопечные Ираолы оформили суперкамбэк и сыграют в 1/16 финала.

Брайтон в волевом стиле одолел Сток Сити. Команда Роберто Де Дзерби пропустила первой – ван Хекке забавно срезал в свои ворота. Перед свистком на перерыв Эступиньян пушечным ударом восстановил равновесие, а во втором тайме Данк ударом головой вывел Брайтон вперед. Сток Сити отыгрался, реализовав пенальти, но дубль Жоау Педро вывел "чаек" в 1/16 финала.

Шеффилд Юнайтед легко разобрался с Гиллингемом. Героями в составе худшей команды АПЛ стали Осула и Макейти, забившие по два гола в ворота представителя четвертого дивизиона. 0:4 – "клинки" продолжают борьбу за Кубок Англии.

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