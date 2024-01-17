Кубок Англії. 1/32 фіналу, перегравання

Вулверхемптон – Брентфорд – 3:2

Голи: Семеду, 36, Фрейзер, 72, Кунья, 105+5 (пен) – Коллінз, 13, Мопе, 52

Бірмінгем – Халл Сіті – 2:1

Голи: Стенсфілд, 66, Мійосі, 90+4 – Аєнга-Локіло, 12

Болтон – Лутон – 1:2

Голи: Чарльз, 11 – Чонг, 15, Огбене, 58

Брістоль Сіті – Вест Хем – 1:0

Гол: Конвей, 3

Вилучення: Бенрама, 51 (Вест Хем)

Істлі – Ньюпорт – 1:3

Голи: Маккаллум, 48 – Вайлдіг, 3, Кларк, 60, Еванс, 79

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Єгор Ярмолюк розпочав матч Вулверхемптон – Брентфорд у запасі. Український півзахисник з'явився лише на 90+4-й хвилині. На той момент рахунок був 2:2 – Брентфорд двічі виходив уперед, але "вовки" обидва рази відновлювали рівновагу. Вдруге це зробив 18-річний нападник Натан Фрейзер.

В екстра-таймі переможний гол забив Вулверхемптон. Матеус Кунья реалізував пенальті та вивів свою команду в 1/16 фіналу, де "вулвз" чекає Вест Бромвіч. Єгор Ярмолюк і його Брентфорд зосередяться на збереженні прописки в АПЛ, адже там далеко не все добре – 5 поразок поспіль і 16 місце.

Головною сенсацією дня став виліт Вест Хема від Брістоль Сіті – середняка Чемпіоншипу. Долю гри вирішив єдиний гол, забитий вже на 3-й хвилині. Конвей підстеріг невдалий пас захисника на Фабіанскі, випередив кіпера, обіграв його і відкрив рахунок. Цей гол виявився єдиним, а підопічні Девіда Мойєса грали в меншості майже весь другий тайм – червону отримав Бенрама. 1:0 – Брістоль Сіті вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії. Його суперником стане переможець пари Ноттінгем Форест – Блекпул.

Carrying on where he left off @BristolCity's hero of the reverse leg Tommy Conway is at it again! ? pic.twitter.com/ns0zyJ7yWl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 16, 2024

Ще один представник АПЛ – Лутон – у вольовому стилі розібрався з Болтоном. Далі аутсайдера Прем'єр-ліги очікує гра проти Евертона або Крістал Пелас. Був цього вечора і ще один камбек. Бірмінгем, який нещодавно звільнив Вейна Руні, пропустив першим від Халл Сіті, але забив двічі у відповідь. Переможний гол господарі провели на 90+4-й хвилині та пройшли в наступну стадію турніру, де зіграють із Лестером.

У ще одному поєдинку Істлі та Ньюпорт з'ясовували, хто стане суперником Манчестер Юнайтед в 1/16 фіналу. Гору взяли гості, які забили швидкий гол, а по перерві відзначилися ще двічі. Таким чином, проти "червоних дияволів" гратиме саме Ньюпорт.

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