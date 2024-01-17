Кубок Англии. 1/32 финала, переигровка

Вулверхэмптон – Брентфорд – 3:2

Голы: Семеду, 36, Фрейзер, 72, Кунья, 105+5 (пен) – Коллинз, 13, Мопе, 52

Бирмингем – Халл Сити – 2:1

Голы: Стенсфилд, 66, Мийоси, 90+4 – Аенга-Локило, 12

Болтон – Лутон – 1:2

Голы: Чарльз, 11 – Чонг, 15, Огбене, 58

Бристоль Сити – Вест Хэм – 1:0

Гол: Конвей, 3

Удаление: Бенрама, 51 (Вест Хэм)

Истли – Ньюпорт – 1:3

Голы: Маккаллум, 48 – Уайлдиг, 3, Кларк, 60, Эванс, 79

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Егор Ярмолюк начал матч Вулверхэмптон – Брентфорд в запасе. Украинский полузащитник появился только на 90+4 минуте. На тот момент счет был 2:2 – Брентфорд дважды выходил вперед, но "волки" оба раза восстанавливали равновесие. Второй раз это сделал 18-летний нападающий Натан Фрейзер.

В экстра-тайме победный гол забил Вулверхэмптон. Матеус Кунья реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/16 финала, где "вулвз" уже ждет Вест Бромвич. Егор Ярмолюк и его Брентфорд сосредоточатся на сохранении прописки в АПЛ, ведь там далеко не все хорошо – 5 поражений подряд и 16 место.

Главной сенсацией дня стал вылет Вест Хэма от Бристоль Сити – середняка Чемпионшипа. Судьбу игры решил единственный гол, забитый уже на 3-й минуте. Конвей подстерег неудачный пас защитника на Фабиански, опередил кипера, обыграл его и открыл счет. Этот гол оказался единственным, а подопечные Дэвида Мойеса играли в меньшинстве почти весь второй тайм – красную получил Бенрама. 1:0 – Бристоль Сити вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Его соперником станет победитель пары Ноттингем Форрест – Блэкпул.

Carrying on where he left off @BristolCity's hero of the reverse leg Tommy Conway is at it again! ? pic.twitter.com/ns0zyJ7yWl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 16, 2024

Еще один представитель АПЛ – Лутон – в волевом стиле разобрался с Болтоном. Дальше аутсайдера Премьер-лиги ждет игра против Эвертона или Кристал Пэлас. Был в этот вечер и еще один камбек. Бирмингем, который недавно уволил Уэйна Руни, пропустил первым от Халл Сити, но забил дважды в ответ. Победный гол хозяева провели на 90+4-й минуте и прошли в следующую стадию турнира, где сыграют с Лестером.

В еще одном поединке Истли и Ньюпорт выясняли, кто станет соперником Манчестер Юнайтед в 1/16 финала. Верх взяли гости, которые забили быстрый гол, а после перерыва отличились еще дважды. Таким образом, против "красных дьяволов" будет играть именно Ньюпорт.

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