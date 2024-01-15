Капітан і один із лідерів Ліверпуля Юргена Клоппа, нідерландський захисник Вірджил ван Дейк повернувся до своєї найкращої форми, відновившись після серйозної травми коліна. Він дав велике інтерв’ю авторитетному французькому виданню L'Équipe.

– Ви досі миєте посуд удома?

– (Сміється) Так, час від часу. Це просто частина життя. До того ж у мене дуже хороша посудомийна машина, тож це допомагає.



– Серйозно, як ви пройшли шлях від миття посуду за три євро на годину в ресторані у віці 17 років до капітана Ліверпуля через п'ятнадцять років?

– У той час я навчався в академії Віллема II (у Тілбурзі, на півдні Нідерландів) і не мав контракту. Я хотів почати заробляти трохи грошей, щоб зустрічатися з друзями, розважатися і насолоджуватися життям. Тож мені довелося працювати, все дуже просто. Я міг би піти в магазин, але отримав роботу в ресторані "Дядько Жан", дуже близько від того місця, де я жив, і це мене цілком влаштовувало.



– Чули, що в ті часи вас вважали не надто швидким. Як таке можливо, коли ви – один із найшвидших захисників на планеті (швидкість сягала майже 35 км/год)?

– Я не був найбільшим талантом. Потім, одного літа, у мене був великий стрибок у зрості. Я виріс на 18 сантиметрів за мить. На той момент у мене були проблеми з фізичною формою. У мене були проблеми з колінами, пахом, це був важкий період, найважчий за всю мою кар'єру. З одного боку, я бачив багатьох гравців, які переходили до академії, а з іншого – мої друзі дитинства, які починали ходити на вечірки й добре проводити час, а я повинен був залишатися зосередженим і відданим футболу, щоб мати шанс стати професіоналом.

Одним словом, мені потрібен був час, щоб усе це переварити. Тоді я став більш зрілим фізично, більш зрілим ментально. Я прокинувся оновленим. Без усього цього, без усіх цих історій, думаю, ніколи не досягнув би тієї вершини, що є. Той період сформував мене як чоловіка, як батька і як футболіста. Сьогодні я дуже пишаюся тим, що здійснив мрію 8-річного хлопчика, який хотів стати професійним футболістом. Я – капітан Ліверпуля та збірної Нідерландів. Це чудова історія.

– Ви коли-небудь озиралися на свою кар'єру й усвідомлювали, як далеко пройшли?

– Насправді ні. Насправді на це не так багато часу. Я відчуваю себе наче в потязі, який мчить і ніколи не зупиняється. Іноді ти намагаєшся зупинити його, трохи сповільнити, насолодитися цим, але не можеш робити це занадто довго, тому що матчі йдуть один за одним, і ти повинен бути постійно занурений у своє повсякденне життя як гравець, концентруючись на грі, тренуваннях, наступних матчах. Усе відбувається дуже, дуже швидко. У мене буде час відпочити після завершення кар'єри.

– Ви дуже вимогливі до себе щодня. Як виглядає розпорядок дня?

– Це багато роботи щодня, навіть поза тренуваннями. Я докладаю багато зусиль, щоб досягти найкращого можливого рівня. Це починається на полі з командою, фізичними та тактичними заняттями. Поза полем – це відновлення, лікування, харчування та сон. Цим успіхом я також завдячую моїй дружині (Ріке Ноойтгедагт), надзвичайній людині, яка допомагає мені, підштовхує мене в тому, що я роблю, і керує всіма іншими аспектами, аби гарантувати, що досягну максимального успіху. Вона стоїть за багатьма речами.

– Нещасний випадок у 2012 році (ледь не помер після діагнозу апендициту, перитоніту та інфекції нирок) змінив ваше ставлення до футболу?

– Так, звісно, змінив. Той випадок, безумовно, змінив мій погляд на речі, на те, як я підходжу до гри, особливо в плані харчування. Ми говоримо про наше паливо. Воно необхідне. Воно невіддільне від нашого самопочуття як спортсменів і спортсменок.

Фото Théo Saffroy / L'Équipe

– Ви все ще думаєте про те, як посіли друге місце в рейтингу на "Золотий м'яч" у 2019 році (лише на сім очок відстаючи від Ліонеля Мессі)?

– (Усміхається) Іноді люди говорять зі мною про це. Але друге місце – це вже щось особливе. Не так багато гравців можуть сказати, що вони були так близько до трофею або набрали стільки очок (679) у рейтингу "Золотого м'яча". Коли я був молодшим, ніколи не думав, що піднімуся так високо та отримаю таке визнання. Ніколи не думав. Я дуже цінував це. Це додало мені впевненості та дало поштовх для отримання ще однієї номінації. Сподіваюся, я зможу зробити це знову.

– Ви вважали, що заслужили трофей того року (виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу, але не дійшов до фіналу Ліги націй)?

– Я опинився між двома з п'яти найкращих гравців усіх часів (Мессі – перший, Кріштіану Роналду – третій). Перебувати там як захисник – вже було величезним джерелом гордості. Якби я це заслужив, то виграв би. Ось як я це бачу. Все відбувається не просто так. І, чесно кажучи, програти Мессі – не найгірша річ у світі. Очевидно, що хотів би виграти "Золотий м'яч", але отримати таке визнання від решти світу – це все одно величезне джерело гордості.

Ван Дейк проти Мессі, фото: Icon Sport

– Чи відчуваєте ви, що захисникам бракує визнання?

– Коли ти молодий, то хочеш забивати голи й бачити великі виступи. Треба бути чесним. Я завжди грав ззаду, але моїм кумиром був Роналдінью. Коли ти дорослішаєш, то цінуєш роботу в обороні й те відчуття, коли виходиш з матчу, не пропустивши жодного гола. Існує приказка, що ти виграєш ігри своєю атакою, а чемпіонати – своєю обороною. І це правда. Якщо ти не пропускаєш, то маєш великі шанси на перемогу. Це кліше, але це також дуже слушно.

– На кого ви орієнтуєтеся?

– Я спостерігаю за всіма і вчуся у багатьох гравців. Я все ще вчуся, спостерігаючи за ними. Але я родом із Нідерландів і мушу визнати, що в дитинстві багато спостерігав за Япом Стамом (який грав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Лаціо та Мілан). Він був скелею. Він виглядав на три метри заввишки і захищався так, ніби від цього залежало його життя. Він нікого не підпускав до своєї зони. Я хотів бути таким, коли був молодшим.

– Ви працюєте з Юргеном Клоппом, одним із найкращих тренерів світу. Який він для вас?

– У мене чудові стосунки з тренером як на полі, так і поза ним. Я дуже близький до нього. Я відчув справжній зв'язок з першого дня і з нашої першої розмови. Він також є однією з причин, чому я захотів приєднатися до Ліверпуля. Клопп – феноменальний для клубу і для мене. Я завжди буду вдячний за все, що він зробив для моєї кар'єри. Він зіграв важливу роль у моєму успіху, навіть вручив мені капітанську пов'язку в цьому сезоні. Одного дня я сяду з ним, щоб поговорити про все це, і ми озирнемося на наші спільні спогади.

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– Рідко кому вдається так довго протриматися на чолі такого престижного клубу. У чому секрет Клоппа?

– У нього дуже багато якостей. Він неймовірна людина в неймовірному клубі. Це ідеальний шлюб. Клопп, цінності клубу, вболівальники – все поєднується, щоб все вийшло. Мені надзвичайно пощастило, що я маю змогу відчути все це.

– Як ви дізналися, що станете новим капітаном Ліверпуля?

– Було багато чуток про те, що наш тодішній капітан Джордан Хендерсон збирається піти. Коли тренер прийшов і сказав мені, це був великий момент для мене. Я відчув велику гордість. Я знаю, наскільки важлива ця відповідальність. Це величезна честь.

– І здійснення мрії підлітка, який закохався у Прем'єр-лігу під час поїздки до Ньюкасла у 16 років...

– (Усміхається) Знаєте цю історію? Кумедна історія. Ми приїхали з моєю командою на турнір. Коли я сидів на тих трибунах і побачив темп, атмосферу, матч, то зрозумів, що це саме той чемпіонат, в якому я хочу грати. Згодом мені вдалося стати гравцем Прем'єр-ліги (спочатку в Саутгемптоні упродовж двох з половиною років), підписати контракт з Ліверпулем (у 2017 році) і стати капітаном цього клубу. Це просто неймовірно. Раніше я казав, що ніколи не мав часу насолодитися всім цим, але мушу визнати, що я знайшов час, аби відсвяткувати цей момент з моїми товаришами по команді, а особливо з дружиною та дітьми. Ми доклали стільки зусиль, щоб досягти цього, що повинні були знайти час, аби насолодитися цим.

– Який ви капітан?

– Я прагну дуже позитивної атмосфери. Для цього обов'язково розмовляю з усіма, спостерігаю, помічаю, якщо щось не так. Якщо комусь потрібна допомога, якщо комусь потрібно поговорити, маю бути поруч. Якщо когось треба трохи посварити, теж маю бути там, щоб це зробити. Я також хочу тримати всіх якомога ближче один до одного. Не може бути ніякого его, кожен має бути самим собою.

Єдиний спосіб досягти результату – це грати в найкращому середовищі, коли всі тягнуться в одному напрямку. Ми вже мали такий менталітет у Ліверпулі, тож запровадити його було не так і складно. Ми працюємо з моїм віце-капітаном Трентом (Александером-Арнольдом) над тим, щоб все було якомога краще. Я хочу залучити всіх, не тільки гравців. Увесь клуб теж. Я хочу, щоб ми всі були справжньою сім'єю.

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– Майкл Оуен (володар "Золотого м'яча" France Football 2001) сказав про вас: "Ви можете поставити будь-якого захисника в історії Прем'єр-ліги проти Вірджила ван Дейка, я не впевнений, що знайдеться кращий". Філ Томпсон, ще одна ікона клубу (між 1971 і 1984 роками), сказав: "Якби мені довелося зібрати найкращу команду всіх часів, він був би разом з Аланом Хансеном (шотландський захисник, "червоний" з 1977 по 1991 рік)". Це вже робить вас легендою Ліверпуля?

– Сподіваюся, що так. Але не можна так про себе говорити і казати, що ти легенда. Це просто неможливо. На даний момент я все ще граю тут і хочу продовжувати вигравати якомога більше трофеїв з цим клубом. Я хотів би, щоб мене вважали легендою Ліверпуля, коли прийде час покинути клуб. Тоді й побачимо, як до мене ставитимуться вболівальники.

– У 2019 році вам вдалося зробити подвиг – вас не могли обіграти 65 матчів поспіль. Як вдається така божевільна статистика?

– Я не великий шанувальник статистики. Тому, чесно кажучи, для мене це не мало ніякого значення. Я ніколи не виходив на матч, кажучи собі: "Обережно, сьогодні рекорд може впасти". Я виходив на поле з бажанням зробити свою роботу якомога краще. І нічого більше. Ця статистика ніколи не приносила нам очок чи перемог. Насправді, я ніколи не відчував жодного тиску через це. А ви знаєте, я люблю тиск. Для мене це справжній привілей. Я не просто так це кажу.

– Справді?

– Звісно, ні. Гра без тиску може стати чимось дуже нудним. Навпаки, ти маєш протистояти йому, долати його, щоб конкурувати з найкращими. Звичайно, це нелегко, але якщо ти сприймаєш це так, це допоможе тобі рухатися вперед. І не варто боятися робити помилки. Вони теж допоможуть вам рухатися вперед.

– Звідки береться це лідерство?

– Ти або маєш ці якості, або не маєш. Але ти не можеш щось примусити. Але й форсувати теж не можна. Якщо ти відчуваєш, що маєш щось сказати, ти це кажеш, якщо вважаєш, що не варто або що зараз не найкращий час, ти нічого не кажеш. Це має бути природно. Для мене так і є. І я граю з позиції, з якої все бачу і з якої мені легше говорити, спілкуватися і бути уважним до всього.

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Я щасливий, що маю таке лідерство як центральний захисник. Це дуже важливо. У роздягальні я теж люблю поспілкуватися. Тут у нас також є культура роздягальні, де гравці можуть говорити, що хочуть і коли хочуть. У нас багато гравців, які здатні говорити і робити це добре.

– Чи бувають у вас сумніви?

– Ні, ніколи. У всіх нас бувають складні часи, чи то гра, чи то травми, чи щось інше. Але в такі моменти не можна намагатися щось довести, інакше робиш помилки. Навпаки, я залишаюся спокійним, розслабленим і насолоджуюся тиском і привілеєм грати у футбол на найвищому рівні, на переповнених стадіонах, проти найкращих гравців планети. Ніколи не можна сумніватися в собі, інакше ти вже знецінюєш себе.

– В одному з інтерв'ю ви сказали, що є дуже емоційною людиною. У це важко повірити, коли дивишся на вас...

– (Усміхається) Але це правда. Я дуже співчутливий. Коли Жоель Матіп потягнув хрестоподібний м'яз на початку грудня (3-го числа проти Фулхема, 4:3), я почувався дуже погано. Я точно знаю, через що йому доведеться пройти. Він чудовий хлопець, і мені було дуже шкода його. Я хочу бути поруч з ним якомога більше в цей період. Я теж такий через все, через що я пройшов. Але мати емоції і думати про інших – це те, що повинно бути нормальним у житті.

Фото: Théo Saffroy / L'Équipe

– Минулого сезону ви зазнали жорсткої критики. Як реагуєте на неї?

– Ніхто в світі не застрахований від критики. Було б брехнею сказати інакше. Але я думаю, що досить добре справляюся з нею. Мій 2022 рік був іноді складним з точки зору гри, команди та й особисто для мене теж. Саме тоді з'явилася критика, лінива критика, як я її називаю.

Але я залишаюся спокійним перед обличчям цього, я зосереджуюся на собі, я розслабляюся і приглушую шуми. Якщо мені це добре вдається, то ще й тому, що я дуже дистанціююсь від життя. У мене чудова дружина і четверо чудових дітей, тому я точно знаю, що є важливим. З часом я також зрозумів, що компліменти не продають газети, вони не приносять кліків. Зовсім навпаки – негативний гул. Деякі люди кажуть щось просто заради того, щоб сказати щось. Але це несерйозно, я добре з цим справляюся.

– У жовтні 2020 року ви зазнали серйозної травми (розрив хрестоподібних зв'язок коліна). Як впоралися з довгими місяцями без футболу?

– Перші два тижні були жахливими. Я нічого не міг робити. Ти лежиш на ліжку, втрачаєш багато м'язів і бачиш, як худнеш. Єдиним виходом було знову стати на ноги. Тому ми всією сім'єю поїхали в Дубай. І мушу визнати, що це був один із найкращих моментів у моєму житті. Бути з дружиною і дітьми, бачити їх щодня – це дало мені величезний поштовх. У мене був свій розпорядок дня, мій фізіотерапевт також жив із нами, і я зміг повернутися якнайшвидше, в найкращій можливій формі. Коли я повернувся (наприкінці липня 2021 року), швидко відчув себе чудово.

– Навіть після цього ви коли-небудь сумнівалися у своїй здатності повернутися на найвищий рівень?

– Моменти сумнівів приходять тільки після операції. У тебе є багато часу на роздуми, ти погано спиш, ти втомлений і відчуваєш біль. Ми також чули, що 75% гравців, які зазнали пошкодження хрестоподібних зв'язок, важко повертаються. У голові крутиться багато різних думок. Але я провів своє дослідження, багато чого передивився, працював, щоб повернутися на той самий рівень. Я ніколи не здавався і в якийсь момент побачив, що все повертається. Сьогодні я там, де завжди хотів бути.

– Ця травма змусила вас змінити стиль гри?

– Ні, зовсім ні. Я такий же гравець, як і раніше.

– Чи є тип нападників, проти яких вам не подобається грати?

– Що мені подобається в грі на найвищому рівні, так це те, що ти граєш проти нових гравців і стикаєшся з новими викликами кожного матчу. Нещодавно я відзначив Расмуса Хьойлунда (проти Манчестер Юнайтед, 17 грудня, 0:0). Він молодий (20 років) і все ще вчиться, але вже дуже добре володіє м'ячем і дуже швидкий.

Наступного тижня ми грали з Вест Хемом (5:1, в Кубку англійської ліги), і мені довелося тримати Джаррода Боуена, який грає зовсім по-іншому і змушує вас захищатися по-іншому. Потім переді мною був Габріель Жезус (проти Арсенала, 23 грудня, 1:1), який любить приймати м'яч досить низько, щоб потрапити в штрафний майданчик. Ти повинен вміти адаптуватися до іншого профілю щотижня, ти повинен вміти грати вище, нижче, використовувати довгі та короткі передачі. Мені подобається те, що я щоразу отримую новий виклик.

Ван Дейк у формі збірної Нідерландів, фото: Franck Faugère / L'Équipe

– Але хто найсильніший нападник, проти якого вам доводилося грати?

– Думаю, я зупинюся на Олів'є Жиру. Кожного разу складається враження, що ти його тримаєш і добре позначаєш, але він завжди примудряється забити якось головою, ногою або коліном. Він часто забивав нам (Усміхається). Після цього я не повинен забувати (Серхіо) Агуеро, який був дуже сильним, Холанда, звичайно, і Габріеля Жезуса. Вони всі роблять твої матчі дуже складними.

– Якби ви могли вкрасти одну якість у гравця, що б ви взяли і у кого?

– Це непросто... Можливо, дриблінг Жоеля Матіпа. Він любить дриблінг. Він не боїться, не думає: "Якщо я це зроблю, ми можемо втратити м'яч". Я б хотів так вміти.

– У захисті ви граєте з французом Ібрагіма Конате. Що ви про нього думаєте?

– Ібрагіма вже дуже, дуже хороший гравець. Він ще вчиться, але швидко прогресує. І те, як він грає у своєму віці (24 роки, 13 матчів за збірну), справді вражає. Це справжнє задоволення мати можливість працювати з ним, бути з ним щодня, бачити, як він покращується з кожним днем. Я дуже задоволений всім, що з ним сталося. Я дійсно думаю, що він може стати одним з найкращих захисників у світі.

– Ви з нетерпінням чекаєте зустрічі з Францією на Євро у червні (21-го в Лейпцигу, другий тур групи D)?

– Ми вже зіграли стільки матчів один проти одного (зокрема двічі у відборі, 0:4, 1:2). Кожного разу це щось особливе. Цей матч буде ще більш особливим, тому що він є частиною великого турніру. Я сподіваюся, що всі наші гравці будуть у формі. Я переконаний, що ми зможемо дуже сильно ускладнити життя Франції, як ми це робили в минулому.

– Чи є гра з Кіліаном Мбаппе особливим моментом для захисника?

– Для захисника завжди добре грати проти найкращих нападників світу. Звичайно, Кіліан має особливий талант. Щоб грати з ним, потрібно бути у відмінній формі. Як і вся команда, якщо вже на те пішло.

– Ви виграли Лігу чемпіонів, Прем'єр-лігу та титул найкращого гравця Англії (PFA, присуджується гравцями Прем'єр-ліги). До чого ви прагнете зараз?

– Востаннє Нідерланди вигравали титул у 1988 році (Євро). Це було дуже давно. Було б мрією покласти цьому край. Але загалом, я хочу знову все виграти. 2024 рік може стати великим роком для Ліверпуля та Нідерландів. Не можу дочекатися, щоб побачити, що на нас чекає.

– Ви вже далеко не той молодий хлопець, який намагався заробити грошей на кухні ресторану...

– Я пишаюся своєю історією. Вона зробила мене тим, ким я є сьогодні.

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