Кубок Англії, 5-й раунд

Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Каземіро, 89

Вулверхемптон – Брайтон – 1:0

Гол: Леміна, 2

Ліверпуль – Саутгемптон – 3:0

Голи: Каумас, 44, Даннс, 73, 88

Манчестер Юнайтед, граючи практично основним складом, промучився в гостьовій зустрічі з Ноттінгемом, але все ж зумів дотиснути команду Нуну Ешпіріту Санту в основний час, уникнувши додаткового. На 89-й хвилині "червоні дияволи" зуміли реалізувати розіграш зі стандарту: Фернандеш навісив на Каземіро, і бразилець маківкою переправив м'яч у сітку. Цей гол став для Каземіро другим у ворота Форест у цьому сезоні – раніше опорник МЮ забив цьому супернику в матчі чемпіонату.

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Ліверпуль без проблем розправився з Саутгемптоном, граючи відверто резервним складом. Зі стартового складу на полі опинився тільки Вірджіл ван Дейк; Цимікас, Елліот і Гакпо – з ротаційної обойми. Авторами трьох забитих м'ячів стали гравці ліверпульської академії, Льюїс Каумас і Джейден Даннс, причому останній з'явився на полі лише на 63-й хвилині. Обом представникам команди U-21 по 18 років.

А ось ротація Роберто Де Дзербі у виїзному матчі з Вулверхемптоном не спрацювала. "Чайки" програли цю битву, пропустивши єдиний м'яч у самому дебюті зустрічі – автором переможного гола став півзахисник Маріо Леміна.

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