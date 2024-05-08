"Я вирішив піти з футболу після цього сезону. Я вже давно йшов до цього, але ті, хто не знав про це, тепер теж дізнаються.

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Я змирився з цим. У мене була чудова кар'єра, я мав змогу грати у великих клубах, я мав змогу грати на чемпіонаті світу, я був чемпіоном у певних країнах. Я озираюся на свою кар'єру з великим задоволенням, це точно", – наводить слова Ленса Voetbalzone.

Нагадаємо, влітку 2013-го Динамо заплатило ПСВ за півзахисника 9 млн євро. Нідерландець затримався у Києві на 2 сезони – 76 матчів, 15 голів та 18 асистів. Після здобуття чемпіонства Ленса продали у Сандерленд за 11,4 млн євро. Зараз Джермейн дограє у Версалі з третього дивізіону Франції. Ленс встиг пограти і за збірну Нідерландів – 34 матчі, 8 голів та 7 результативних передач.

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