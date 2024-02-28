Кубок Англии, 5-й раунд

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед - 0:1

Гол: Каземиро, 89

Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0

Гол: Лемина, 2

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0

Голы: Каумас, 44, Даннс, 73, 88

Манчестер Юнайтед, играя практически основным составом, промучился в гостевой встрече с Ноттингемом, но всё же сумел дожать команду Нуну Эшпириту Санту в основное время, избежав дополнительного. На 89-й минуте "красные дьяволы" сумели реализовать розыгрыш со стандарта: Фернандеш навесил на Каземиро, и бразилец макушкой переправил мяч в сетку. Этот гол стал для Каземиро вторым в ворота Форест в этом сезоне – ранее опорник МЮ забил этому сопернику в матче чемпионата.

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Ливерпуль без проблем расправился с Саутгемптоном, играя откровенно резервным составом. Из стартового состава на поле оказался только Вирджил ван Дейк; Цимикас, Эллиот и Гакпо – из ротационной обоймы. Авторами трех забитых мячей стали игроки ливерпульской академии, Льюис Каумас и Джейден Даннс, причём последний появился на поле только на 63-й минуте. Обоим представителям команды U-21 по 18 лет.

А вот ротация Роберто Де Дзерби в выездном матче с Вулверхэмптоном не сработала. "Чайки" проиграли эту битву, пропустив единственный мяч в самом дебюте встречи – автором победного гола стал полузащитник Марио Лемина.

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