Екс-півзахисниця парижан Кейра Амрауї відразу після поразки від Борусії Д написала у соцмережах: "Божа справедливість". Футболістка незабаром видалила цю публікацію, але скріни не горять.

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Амрауї явно має зуб на колишній клуб. У листопаді 2021 року вона стала фігуранткою брудної історії з криміналом. Після командної вечері Кейра поверталася додому разом з одноклубницею Амінатою Діалло. Дорогою дівчат зупинили двоє чоловіків у масках і витягли Амрауї з автомобіля. Бандити залізними палицями жорстоко побили півзахисницю по ногах, завдавши травм.

Тоді розгорівся величезний скандал. У побитті Амрауї підозрювали Діалло (хотіла прибрати конкурентку) та дружину Еріка Абідаля (легенда Барси нібито мав роман з Кейрою). ПСЖ не надто активно підтримував жертву, а потім взагалі позбувся її. Відтоді кар'єра Амрауї покотилася в прірву, і зараз в 34 роки вона взагалі сидить без клубу. Вочевидь, черговий виліт ПСЖ з ЛЧ приніс їй бодай якусь моральну компенсацію.

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