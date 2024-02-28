Кубок Англії, 5-й раунд

Борнмут – Лестер – 0:1 (у дод. час)

Гол: Фартаву, 105

Блекберн – Ньюкасл – 1:1 (3:4 – по пенальті)

Голи: Смодіч, 79 – Гордон, 71

Лестер позбавив Іллю Забарного шансів поборотися за перемогу в Кубку Англії. Усе йшло до того, що результат зустрічі на "Віталіті стедіум" вирішить серія пенальті, але на останній хвилині першого екстра-тайму 19-річний ганський форвард Абдул Іссааку Фартаву завдав потужного удару по воротах "вишень" і пробив воротаря Траверса. У час, що залишився, саме "лисиці" були ближче до того, щоб знову забити, ніж Борнмут до того, щоб зрівняти рахунок – Яннік Вестергор не зміг влучити в площину з вигідної позиції.

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У паралельному матчі Блекберн не дозволив Ньюкаслу обіграти себе в основний час. Семмі Смодіч відповів на гол Ентоні Гордона і перевів гру в додатковий час. Хоча Роверс мали всі шанси вирвати перемогу в компенсований до другого тайму час – Дубравка впорався з дуже складним ударом Ясіна Айарі.

Взагалі воротарі обох команд добре проявили себе як в ігровий час, так і в серії пенальті. Але в післяматчевій серії все той самий Дубравка все ж таки відбив на один удар більше і врятував свою команду від вильоту від кризового суперника з Чемпіоншипа.