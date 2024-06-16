"Звичайно, я говорив з батьком (прим. Ангел, екс-тренер національної команди), це нормально. Він сказав мені те, що говорив і раніше: йти своїм шляхом і вірити у свою роботу. Наша робота була хорошою, тому що ми сидимо перед вами. Я звик бути тут на відбіркових змаганнях, тепер я тут перед великим турніром. Мій батько може дати мені багато порад, і мій персонал теж. Наші рішення були правильними.

Румунія – Україна: прес-конференція Сергія Реброва – про травму Миколенка, силу суперника та додаткову мотивацію

Ми готові до всіх сценаріїв. Хочемо знаходити рішення, водночас залишаючись вірними своїй ідентичності. Ми повинні бути кращими в певних моментах, інакше буде дуже важко. У складі України багато чудових гравців, які грають в Англії. Якщо ти постійно граєш в європейських клубних змаганнях, ти маєш певну цінність.

Ми поважаємо Україну. Їхній тренер досяг неймовірних результатів, але коли починається матч, багато з цих речей вже не мають значення. Наша нервозність є частиною того, що відбувається на цьому турнірі. Ми повинні спрямувати її в позитивну енергію. Ми повинні бути розумними і впевненими. Ми на фінальному турнірі, тому ми не можемо боятися.

Мудрик розриватиме Румунію, грати в 4 чи 5 захисників – рецепт успіху для України в стартовому матчі на Євро-2024

Що я обіцяю вболівальникам, і я кажу це дуже щиро, це те, що ця група віддасть все на полі. Наші суперники будуть мати нашу повну повагу з самого початку, але ми хочемо переконатися, що все піде по-нашому. Румунія останнім часом не дуже добре виступала на чемпіонатах Європи, тому ми намагаємося зробити це краще, ніж минулого разу. Намагаємося бути прикладом для наслідування для нашої молоді.

Хочемо, щоб усі румуни, де б вони не були, ідентифікували себе з національною збірною, щоб ми представляли кожного румуна. Коли є єдність, дух і наполеглива праця, все можливо. Ми маємо багато надій на завтрашній день, але на нас лежить велика відповідальність.

Я не роблю вам ніяких подарунків (натяків на стартовий склад). Можу лише сказати, що команда готова. Ми можемо говорити про наші цілі щодо виходу з групи, але ми повинні робити все крок за кроком. Якщо ми будемо грати на максимумі, я впевнений, що у нас будуть шанси", – цитує Йорданеску офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Румунія стартує на Євро-2024 у матчі проти України. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е