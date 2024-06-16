Ще перед початком гри англійські та сербські вболівальники влаштували сутички – англійці напали на бар, де перебували серби.

Сербія – Англія: фанати влаштували масові побоїща перед матчем Євро-2024

А під час гри на трибунах можна було помітити не лише прапори Сербії та Англії. На секторі сербських вболівальників можна помітити і російську ганчірку. Зазначимо, що Сербія є однією з небагатьох, хто підтримує Росію, яка розпочала загарбницьку війну проти України.

До слова, перший тайм завершився за мінімальної переваги англійців (0:1) – єдиний гол забив Беллінгем.

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