Президент харківського клубу Володимир Носов зізнався, що може відбити у нього бажання займатися грою мільйонів.

– Три головні інсайди, які ви відкрили для себе про український футбол за півроку роботи з Металістом 1925?

– По-перше, український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном. Таланти, які я тут бачу, не поступаються гравцям з провідних європейських чемпіонатів.

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Друге, це те, що футбол в Україні, на жаль, не завжди використовує всі можливості, щоб стати успішним бізнесом. І третє – це те, як круто відчувати себе частиною команди. Грати у футбол навіть під час війни, навіть не маючи домашнього стадіону, без вболівальників. Це стосується абсолютно всіх команд: професійних, аматорських, чоловічих, жіночих, юнацьких і, звичайно, дитячих.

– 5 пунктів, як ви хочете змінити Металіст 1925 влітку під час підготовки до нового сезону?

– Можу сказати, що підготовка буде активною. У нас багато роботи, аналіз помилок, їхнє пропрацювання та вдосконалення.

– У скільки разів будуть відрізнятися інвестиції порівняно з УПЛ?

– Металіст 1925 перейшов до Першої ліги, але ми продовжуємо фінансово підтримувати команду, в цьому напрямку нічого не змінилось.

– Через скільки років ви хочете вийти на прибутковість у футбольному бізнесі?

– У нас є план. Ми рухаємося в напрямку побудови всіх бізнес-процесів. Але наразі найголовніше – стабілізувати команду. Скільки це займе часу? Я не можу сказати.

– Що може вас відвернути від віри у футбол?

– Нечесність і несправедливість. Байдужість і зневага до вболівальників. Непрофесійне ставлення до гри. Нудні матчі. Але як багаторічний фанат футболу можу сказати, що цього не буде. Ми всі працюємо над тим, щоб цього ніколи не сталося. Щоб футбол залишався нашою улюбленою грою, подобався нашим дітям і навіть онлайновому поколінню, – розповів Носов у коментарі Dev.ua.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату Металіст 1925 вилетів з УПЛ і наступний сезон розпочне у Першій лізі.

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