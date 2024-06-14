Перша ліга на першому етапі розподілена на дві групи по 9 команд за географічним принципом, які грають у два кола кожен з кожним, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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На другому етапі Перша ліга гратиме за звичним розподілом: "Чемпіонська група" та "Група вибування", проте є важливий нюанс. За результатами першого етапу 1-4 місця груп (А і Б) формують групу за вихід до УПЛ з урахуванням усіх показників (очок, голів, у т. ч. дисциплінарних санкцій тощо) першого етапу. Тобто, у Чемпіонській групі зіграє 8 найкращих учасників – по 8 матчів для кожної команди. За результатами другого етапу перші дві команди отримують право на прямий вихід до УПЛ, а третя та четверта зіграють матчі плей-офф за підвищення у класі.

За результатами першого етапу 5-9 місця груп А і Б сформують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням усіх показників (очок, голів, у т. ч. дисциплінарних санкцій тощо) першого етапу. Загалом це буде 10 команд і по 10 матчів для кожної з них. Команди Групи вибування, які посядуть 6-7 місця, зіграють стикові матчі з 2 та 3 місцями Другої ліги. Команди ж, які фінішують на 8-10 місцях, переходять до Другої ліги напряму.

Суттєве уточнення: на другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола, загалом заплановано 32 матчі у Чемпіонській групі та 50 матчів у Групі вибування. Всього в чемпіонаті Першої ліги 2024/25 буде проведено 226 матчів.

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