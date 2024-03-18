Клуб Першої ліги сподівається повторити шлях Полісся, яке з хорошим бюджетом вийшло в УПЛ і відразу претендує на високі місця.

Шевченко продовжує революцію – в УАФ обговорили створення нового турніру

"У ФК Буковина закладають рекордний бюджет. За моєю інфою, наступного сезону для виходу в УПЛ у Чернівцях планують витратити 8,5 млн дол. Для клубу Першої ліги це космічна цифра", – написав Ігор Бурбас.

Нинішній сезон Буковина вже не врятує. Команда слабко провела першу частину сезону і буде виступати у групі вибування Першої ліги, де потрібно просто зберегти прописку на наступну кампанію.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці